Libija po objavi posnetka trgovine z ljudmi obljublja preiskavo

CNN je razkril, kako v Libiji migrante iz Podsaharske Afrike prodajajo kot sužnje na tržnicah. (Foto: AP)

Libijska mednarodno priznana vlada je danes potrdila, da bodo zoper trgovino z ljudmi uvedli preiskavo. V soboto je po internetu namreč zaokrožil posnetek ameriške televizije CNN, ki prikazuje, kako migrante iz Podsaharske Afrike prodajajo kot sužnje na tržnicah. Na posnetek se je med drugim ogorčeno odzvala Afriška unija.

Na posnetku je med drugim videti dva mlada moška, ki ju neznani dražitelj na koncu proda za skupno 800 ameriških dolarjev (680 evrov). "Človek naprodaj za 400 dolarjev (340 evrov)," so zapisali na CNN. Po dražbi so se njihovi novinarji srečali z obema prodanima moškima, a sta bila tako prizadeta in prestrašena, da sploh nista mogla govoriti.

Podpredsednik libijske vlade Ahmed Metig je dejal, da bodo zaradi objavljenega posnetka uvedli preiskavo, so zapisali na družbenem omrežju Facebook. Metig se bo zavzemal za oblikovanje komisije, ki bo preiskala dogajanje, s čimer bodo lahko kaznovali odgovorne.

Posnetek je sprožil val ogorčenja v Afriki, Evropi in drugod po svetu. Nanj se je odzvala tudi Afriška unija, ki je zahtevala pregon takšnega "odvratnega" početja "iz nekega drugega časa". V Franciji pa je po navedbah francoske policije približno 1000 ljudi na ulicah protestiralo proti trgovini z ljudmi v Libiji.

Afriški migranti pretežno iz Gvineje, Senegala, Malija, Nigra, Nigerije in Gambije se odločijo za nevarno pot preko Sahare v Libijo, kjer pot nadaljujejo preko Sredozemskega morja v Italijo. Libija je sicer že dalj časa tranzitna država za migrante. Veliko izmed njih postane žrtev tolp, trgovcev z ljudmi in libijskih varnostnih sil. Nekateri pa več let ostanejo ujeti v nestabilnih severnoafriških državah.

Mednarodna organizacija za migracije medtem navaja, da so letos domov napotili več kot 8800 migrantov, ki so se znašli v stiski.