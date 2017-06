Pretresljive izpovedi prič in ljudi, ki so uspeli pobegniti ognju: 'Prizori so me spomnili na 11. september'

Medtem ko v Londonu gori stanovanjska stolpnica Grenfell Tower, s požarom pa se bori več kot 200 gasilcev, priče in ljudje, ki so ognju uspeli pobegniti, opisujejo, kako se je nočna mora začela in kakšne grozote vse so videli.

'Požarni alarm se ni sprožil'

"Spala sem, ko mi je nekdo potolkel po vratih in kričal, da v stolpnici gori. Ko sem odprla vrata, je bil tam gost dim, požarnega alarma pa ni bilo slišati. Hitro sem se oblekla in stekla dol po stopnicah. Šele takrat sem videla, da gori v enem od stanovanj," je za BBC opisala Zoe, ki živi v četrtem nadstropju. Grozljivo se ji zdi to, kako hitro se je požar razširil iz četrtega v 23. nadstropje. "Kakor sem slišala, je zagorelo zaradi zamrzovalne skrinje, ne vem pa, koliko resnice je na tem. Ljudje so prižigali luči, svetilke in mobitele, da so opozarjali nase. Upam, da so se uspeli rešiti."

Tudi Paul Munakr, ki živi v sedmem nadstropju, trdi, da se požarni alarm ni sprožil. "Uspelo mi je steči ven iz stavbe, a ne zahvaljujoč požarnemu alarmu, pač pa zato, ker sem slišal ljudi, ki so stanovalcem kričali, naj ne skočijo. Odkrito povedano, ne vem, ali so res skakali ali ne, glavna težava, ki jo vidim, je v tem, da se ni sprožil alarm!" je povedal.

Da so ljudje dejansko skakali skozi okna, je potrdil Daniel. "Bili so ujeti. Niso mogli ven iz stavbe, sploh tisti v višjih nadstropjih. Na lastne oči sem jih videl skakati," je povedal za BBC radio.

Okoli enih zjutraj je ogenj zajel 24-nadstropno stanovanjsko stolpnico Grenfell Tower. (Foto: AP)

Jody Martin pravi, da se je počutil povsem nemočnega. Na kraj dogodka je prišel ravno v času, ko so na pomoč prihiteli gasilci. "Stekel sem okoli stavbe, da bi našel kakšen požarni izhod, a ga ni bilo. Nekako mi je uspelo vstopiti in priti do drugega nadstropja in takrat sem videl, koliko dima je na hodnikih. Videl sem, kako je nek človek padel dol, neka ženska je na oknu v rokah držala svojega otroka ...Slišal sem njihove krike ..." je opisal. Vpil je ljudem, naj gredo hitro ven, a so mu odgovorili, da ne morejo zapustiti svojih stanovanj, ker so hodniki polni dima. "Verjetno so se odločili, da bodo raje ostali notri, ker so videli, da so gasilci že prišli. Opazoval sem ljudi na oknih, s telefoni so signalizirali, kje so. Potem so dim in plameni počasi zajeli tudi njih."

Paul Littlejohn, ki živi v stavbi nasproti, se je zbudil okoli 1.30, pogledal skozi okno in videl Grenfell Tower v plamenih. "Ogenj je butal skozi vsako okno, ta pa so pokala. Stvari so padale dol, ljudje so kričali in skakali, iz rjuh so si delali vrvi in po njih poskušali splezati dol. Grozno, prava nočna mora," je opisal. "Prizori so bili srce parajoči. Videl si ljudi, ki so skakali skozi okna, klicali na pomoč, v paniki tekali naokoli. Kaos, ogromno rešilcev, policije, gasilcev."

Gasilci imajo težko delo. Njihova predstavnica je povedala, da v 29 letih gasilske kariere še "ni videla požara takšnih razsežnosti". (Foto: AP)

'Bali smo se, da se bo kaj takega zgodilo'

Zeinab Jafari, ki živi v bližini, je okoli 1.30 slišala gasilske sirene. "Slišala sem ljudi, ki so vpili in kričali. Stopila sem na balkon in videla, kako stavba gori. Takrat je bil ogenj še spodaj, nato se je kar naenkrat razširil na celo stavbo, in to tako hitro, da nisem mogla verjeti. Nobenega drugega izhoda ni bilo, kakor stopnice, tam pa je bil ogenj," je povedala. Njeni svakinji, tašča in tast živijo v 11. nadstopju te stavbe. Starejša svakinja in tašča sta uspeli pobegniti, klicali sta tudi tasta, a ta je zaradi zdravil, ki jih jemlje, trdno spal. Zdaj so s 86-letnikom izgubili stik, ne vedo, kje je. Jafarijeva je še povedala, da so stavbo pred kratkim prenovili od zunaj – obdali so jo s poceni fasado, nekakšno oblogo iz plastike ter namestili nova okna. "Imeli smo nekaj sestankov na to temo, ker nas je skrbelo, da se bo kaj takega zgodilo."

Mickey je bil v postelji s svojim dekletom, njuna hčerkica je spala v sosednji sobi. "Zavohal sem plastiko, zato sem šel preveriti vtičnice po stanovanju. Vse je bilo ok. Nato sem šel v kuhinjo, si prižgal cigareto in odprl okno, da bi šel dim ven. Takrat sem slišal nekoga, ki je vpil: Postaja vse večji! Šel sem v drugo sobo, spet nikjer nič, nato sem samo v boksaricah odprl vhodna vrata in zagledal dim. Slišal sem soseda, ki je tekel dol in vpil: Požar! Hitro sem stekel notri, zbudil svoje dekle, pograbil hčerko in jo skril pod svojo nočno haljo, ker sem imel samo to na sebi. Stekli smo ven in pogledali gor – vse je gorelo, prizor je bil kot iz grozljivke, nočna mora. Prijazni sosedje so mi dali oblačila, ki jih imam zdaj na sebi."

Utrujeni gasilci. (Foto: AP)

'Ljudje so metali svoje otroke skozi okna in prosili, naj jih rešimo'

"Slišali smo ljudi, ki so vpili na pomoč. Metali so svoje otroke skozi okna in prosili, naj jih rešimo. Gasilci so jim kričali, naj ostanejo, kjer so, da bodo prišli po njih," je povedala Tamara. "V trenutku je zagorela cela stavba. Nič nisi mogel storiti, kot da opazuješ, kako se vse to odvija pred tvojimi očmi." Da se je požar širil zelo hitro, je pritrdila tudi Samira. "Okoli polnoči je gorelo samo spodaj, pri tretjem nadstopju, nato pa, še preden si se zavedel, kaj se dogaja, je gorelo vse. Vsi so bili prestrašeni, niso vedeli, kaj naj storijo. Žalostno je bilo to gledati. To so ljudje, ki si jih videval vsak dan, ljudje, s katerimi si rastel. Naši sosedje. Šokantno.

"Plameni – še nikoli nisem videla česa podobnega – so me spomnili na 11. september," pa je pripomnila Muna Ali.