FOTO in VIDEO: IS prevzel odgovornost za napad v Londonu, policija sporoča: poznamo identiteto vseh treh napadalcev

Odgovornost za že tretji letošnji teroristični napad v Londonu, v katerem je umrlo sedem ljudi, skoraj 50 pa je ranjenih, je po poročanju agencije Reuters prevzela skrajna skupina Islamska država. "Odred borcev Islamske države je izvršil včerajšnji napad v Londonu," so sporočili prek svoje tiskovne agencije Amak.

Železniško postajo London Bridge so danes odprli, a samo na izhodu. Oblasti so potnike pozvale, naj se ji izogibajo in jih opozorile, da bodo tam opazili povečano število policistov. Danes nameravajo odpreti tudi metro postajo. Varovanje Londonskega mostu in tržnice Borough je še vedno poostreno.

Policisti pa nadaljujejo s preiskavo dogodka. Danes zgodaj zjutraj so tako v vzhodnem delu Londona izvedli dve novi raciji. "Okoli 4.15 so policisti protiteroristične enote, ki preiskujejo napad v Londonu, vstopili še na dva naslova – enega v Newhamu in enega v Barkingu. Opravljamo razgovore z večjim številom ljudi," so sporočili. Po poročanju BBC-ja so pridržali več ljudi. Doslej je bilo sicer aretiranih 12 ljudi – sedem žensk ter pet moških, starih od 19 do 60 let. 55-letnega moškega so že izpustili.

BBC poroča, da so policisti sporočili, da že poznajo identiteto vseh napadalcev. Njihova imena bodo dali v javnost "takoj, ko bo zaradi interesa preiskave to mogoče".

Policijske racije v vzhodnem Londonu. (Foto: AP)

Kot je znano, je v soboto malo po 22. uri med pešce na Londonskem mostu (London Bridge) zapeljal bel kombi, ki je po besedah ene od prič peljal s hitrostjo najmanj 80 kilometrov na uro, nato so na bližnji tržnici Borough, ki je s številnimi bari priljubljeno zbirališče ljudi, iz njega izstopili trije moški in z dolgimi noži začeli zabadati mimoidoče. Policija se je odzvala v rekordnem času in že osem minut po prijavi ustrelila in ubila tri osumljence. Vodja protiterorističnega oddelka Mark Rowley je povedal, da je osem policistov v tri teroriste izstrelilo 50 nabojev, in sicer zato, ker so mislili, da gre za samomorilske napadalce, saj so nosili lažne pasove. Med streljanjem so policisti po nesreči zadeli tudi civilista, za katerega so mediji sprva pisali, da je ranjen v glavo, a se je pozneje izkazalo, da je bil ustreljen v roko in bo po poročanju Sky Newsa povsem okreval.

Imenovana prva smrtna žrtev: Kanadčanka Christine Archibald

Teroristi so ubili sedem ljudi, 48 so jih ranili. Danes je v javnost prišla informacija o prvi identificirani žrtvi, to je Kanadčanka Christine Archibald. "Žalujemo za našo lepo, ljubečo hčerko in sestro. V svojem srcu je imela dovolj prostora za vse in močno je verjela, da si vsak človek zasluži spoštovanje. V tem prepričanju je pomagala graditi zavetišča za brezdomce, dokler se ni preselila v Evropo k svojemu zaročencu. Ne bi razumela razloga, zaradi katerega je umrla. Prosimo, počastite spomin nanjo s tem, da izboljšate življenje v naši skupnosti. Namenite svoj čas prostovoljnemu delu in prispevajte graditi zavetišča za brezdomce. Povejte jim, da vas je poslala Chrissy," je zapisala njena družina.

Prva identificirana žrtev je Kanadčanka Christine Archibald. (Foto: AP)

Poleg Christine je med ubitimi tudi en francoski državljan, sicer pa identiteta vseh žrtev še vedno ni znana.

Rowley je povedal, da je 36 ljudi še vedno v bolnišnicah, 21 jih je v kritičnem stanju. Med ranjenimi so tudi štirje policisti, dva od njih huje.

Avstralski premier Malcolm Turnbull je sporočil, da so med tistimi, ki so jih napadalci zabodli z noži, vsaj štirje njihovi državljani. Med ranjenimi je sedem francoskih državljanov, pa tudi nemški in avstralski državljani ter španski državljan.

Po do zdaj znanih informacijah med žrtvami in ranjenimi ni slovenskih državljanov, so sporočili z zunanjega ministrstva, kjer še naprej budno spremljajo razmere v britanski prestolnici. Zaskrbljeni svojci lahko za dodatne informacije v zvezi z napadom pokličejo na telefonsko številko angleških varnostnih organov +44 (0)20 7158 0197 in dežurno številko slovenskega veleposlaništva v Londonu +44 771 362 80 96, so še sporočili z MZZ.

Bel kombi, s katerim so napadalci peljali med ljudi. (Foto: AP)

'To prelivanje krvi se mora končati'

Londonski župan Sadiq Khan je napad označil kot "barbarsko dejanje" in pozval Londončane, da ostanejo pozorni na kakršnokoli sumljivo dogajanje. Hkrati jih je pozval, naj se ne predajo strahu.

Britanska premierka Theresa May je v nagovoru javnosti dejala, da je nov napad očiten znak, da je treba ukrepati. "Kar je dovolj, je dovolj. /.../ Ne moremo in ne smemo se pretvarjati, da lahko stvari ostanejo takšne, kot so. /.../ Preveč smo tolerantni do ekstremizma," je dejala in dodala, da se država očitno srečuje z novo vrsto terorizma in da se je treba soočiti z zlobno ideologijo.

V bližini Tower Bridgea bodo nocoj pripravili žalno slovesnost za žrtvami napada.

Notranja ministrica Amber Rudd je po napadu sporočila, da se niso odločili za zvišanje stopnje teroristične grožnje na najvišjo. Tako ostaja na resni, kar pomeni, da je napad zelo verjeten. Po njenih besedah to pomeni, da napadalcev ni več na prostosti.

Izrazi sožalja in solidarnosti prihajajo z vsega sveta, ameriški predsednik Donald Trump je na Twitterju zapisal, da je čas za konec politične korektnosti. V nasprotnem primeru bo grožnja samo še večja. Kritiziral je tudi londonskega župana. "Najmanj sedem mrtvih in 48 ranjenih v terorističnem napadu in londonski župan pravi, da 'ni razloga za skrb'!" je zapisal. Khanov tiskovni predstavnik pa je sporočil, da ima župan pomembnejše delo, kot je odgovarjanje na Trumpove tvite. Pozneje je Trump napad v Londonu označil za "zloben pokol" in obljubil, da bodo ZDA storile storile vse, kar je v njihovi moči, da bodo Veliki Britaniji pomagale ujeti ljudi, ki stojijo za napadom. "To prelivanje krvi se mora končati. To prelivanje krvi se bo končalo!" je še dejal.

Žalovanje. (Foto: AP)

Kljub terorističnemu napadu je ameriška pop zvezdnica Ariana Grande skupaj z drugimi znanimi glasbeniki in skupinami v nedeljo zvečer v Manchestru izvedla koncert v spomin na žrtve terorističnega napada po njenem koncertu 22. maja, v katerem je bilo ubitih 22 ljudi. Kot je tvitnila, moli za London. Koncert, ki se ga je udeležilo okoli 50.000 obiskovalcev, se je začel z minuto molka za žrtve terorističnega napada.