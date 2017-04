London, Pariz in Seul za poseben seznam z okolju najbolj škodljivimi vozili

Emisije škodljivih plinov samo v Londonu terjajo 9000 smrti na leto. (Foto: Thinkstock)

V skrbi za čistejše okolje so župani Pariza, Londona in Seula sprožili iniciativo za uvrstitev okolju najbolj škodljivih vozil na poseben seznam, ki bi prebivalcem pomagal pri tem, da se izognejo nakupu za okolje najslabših dizelskih vozil.

Kot je pred dnevi izpostavil londonski župan Sadiq Khan, bolezni dihal, ki jih povzročijo emisije škodljivih plinov, samo v Londonu na leto povzročijo 9000 smrti. "Nujno moramo nekaj storiti," je poudaril.

K sodelovanju so povabili tudi največje svetovne proizvajalce avtomobilov, je pa pariška županja Anne Hidalgo ob tem dejala, da je "treba zaupanje še obnoviti". Volkswagen se namreč še vedno sooča s posledicami afere dieselgate, ki je izbruhnila septembra 2015, ko so v koncernu priznali, da so v 11 milijonov vozil po vsem svetu vgradili programsko opremo, ki je na testih prikazovala nižje vrednosti izpušnih plinov.

Podobne obtožbe so letele tudi na Renault, minuli teden pa so tovrstno preiskavo oblasti sprožile še proti nemškemu Daimlerju.

Župan južnokorejske prestolnice Park Won Soon je ob tem izpostavil, da so v Seulu 7500 mestnih avtobusov z dizelskimi motorji predelali na plin.

Novinarska konferenca je potekala ravno na dan, ko je Velika Britanija uradno sprožila postopek izstopa iz Evropske unije. Khan je zato dejal, da je pobuda za ustanovitev indeksa opomnik, da velika evropska mesta "preprosto morajo nadaljevati s skupnim delom".