Londonska policija aretirala tri mlade ženske, ki naj bi pripravljale teroristični napad

V Londonu so zaradi suma terorizma aretirali dve najstnici, stari 18 in 19 let, ter 21-letnico, ki je bila v streljanju s policijo ranjena. Njihova aretacija je povezana s protiteroristično operacijo, v kateri so že minuli teden prijeli več ljudi. Trojica žensk je v priporu, so sporočili s Scotland Yarda.