Londonska policija ni našla dokazov, da je bil Masood povezan z Islamsko državo

Londonska policija je sporočila, da niso našli nobenih dokazov o povezavi med v Veliki Britaniji rojenim Khalidom Masoodom, ki je odgovoren za teroristični napad v Londonu minuli teden, in skrajno skupino Islamska država (IS), ki je po napadu objavila, da naj bi bil Masood eden od njenih vojakov.

"Nisem našel nobene povezave med IS ali teroristično mrežo Al Kaida, obstajalo pa je očitno zanimanje za džihad," je sporočil namestnik načelnika metropolitanske policije Neil Basu. Zavrnil je tudi poročanje nekaterih britanskih medijev, da naj bi se Masood, ki se je rodil kot Adrian Elms, leta 2003 radikaliziral v zaporu.

Khalid Masood po mnenju londonske policije ni bil povezan z IS ali Al Kaido. (Foto: AP)

Mama terorista: Globoko sem pretresena in žalostna

Basujevo sporočilo sovpada z današnjo izjavo Masoodove mame, ki se je po napadu prvič oglasila in dejala, da je globoko pretresena in žalostna. "Rada bi dala jasno vedeti, da ni dvoma, da ne odobravam ne njegovega dejanja in tudi ne prepričanj, ki so ga pripeljala do tega, da je izvedel to grozodejstvo," je dejala.

Britanski časnik Daily Telegraph je ob tem danes, sklicujoč se na britansko tajno službo MI5, poročal, da naj bi v povezavi z načrtovanjem napada na vojaški objekt v Lutonu severno od Londona že leta 2010 preiskovali prav Masooda. Ta naj bi imel domnevne stike s štirimi pripadniki Al Kaide, ki so jih leta 2013 aretirali zaradi zarote, policija pa naj bi Masooda nato izgubila izpred oči.

Dvojni napad v bližini britanskega parlamenta je poleg življenja napadalca, ki ga je ustrelila policija, minuli teden zahteval štiri smrtne žrtve. Ranjenih je bilo najmanj 50 ljudi.