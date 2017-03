Londonski most je padel - šifra, ki natančno zapoveduje 10 dni življenja na Otoku ob smrti kraljice

"Londonski most je padel!" je skrivna šifra, ki si je ne želi slišati noben Otočan in je pravzaprav sploh ne bi smel poznati. Gre za dogovorjeno geslo, že desetletja pripravljeno za primer smrti kraljice Elizabete II., do katerega so se zdaj dokopali mediji. Sprožilo bo verigo dogodkov, od obveščanja javnosti do desetdnevnega žalovanja.