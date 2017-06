Londonski napad bi bil lahko precej bolj krvav: napadalci skušali najeti tovornjak 

Napadalci so skušali najeti tovornjak. (Foto: AP)

Napad v Londonu minuli teden bi lahko bil precej bolj tragičen, saj so napadalci skušali najeti sedem in pol tone težko tovorno vozilo. A k sreči morilska trojica ni uspela plačati za vozilo in so tako na napad uporabili kombi. Moški so najprej s kombijem zapeljali v množico na Londonskem mostu, nato pa so se nad ljudi na tržnici Borough spravili še z noži.

Policija meni, da bi lahko bilo število mrtvih v primeru uporabe tovornjaka podobno kot lani v Nici, ko je umrlo 86 oseb. V napadu v Londonu je umrlo osem ljudi.

Policija je, kot poročajo britanski mediji, sporočila, da so napadalci

Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane in Youssef Zaghba uporabili okoli 30 centimetrov dolge nože, v kombiju pa so imeli še bombe.

Britanska policija zdaj poziva vse morebitne priče, hkrati pa pozivajo vsa podjetja za najem vozil, naj nemudoma sporočijo kakšrnokoli sumljivo najemanje vozila.

Policija je medtem aretirala še dva osumljenca: 27- in 28-letnika, tako se skupno število aretiranih povečuje na sedem.

Dvakrat so zapeljali po mostu, nato napadli

Scotland Yard je pojasnil podrobnosti napada prejšnjo soboto, ki je bil že tretji v treh mesecih, zaradi katerih so sprejeli ostre ukrepe, ki omejujejo tudi svoboščine.

V napadu je umrlo osem ljudi. (Foto: AP)

Policija je pojasnila, da so se napadalci na most pripeljali ob 21.58 po lokalnem času. Dvakrat so se zapeljali po mostu, nato so obrnili in zapeljali v množico. Vozil je Butt, ki je bil tudi vodja združbe in je tudi skušal najeti tovornjak. Na mostu so na mestu umrle tri osebe, francoskega turista Xavierja Thomasa pa je vrglo v Temzo, njegov truplo so našli čez nekaj dni.

Trojica si je nato na zapestje privezala tri enake roza nože s 30-centimetrskim rezilom in se podala naprej. Sprva so skušali napadati vsak posebej, nato so se na tržnici znova združili, policijsko poročilo navaja Guardian. Na sebi so imeli plastenke vode, zalepljene s sivim lepilnim trakom, da je bilo videti, kot da nosijo samomorilske jopiče, polne ekploziva. Takrat je na kraj že prispela policija, ki je izstrelila kar 46 nabojev in ubila vse napadalce, en policijski strel je zadel tudi mimoidočega. V kombiju je nato policija našla še 13 steklenic z vnetljivo vsebino.

Prvi klic na interventno številko je policija dobila ob 22.08, osem minut kasneje so vse napadalce ubili.

Butt je bil pod drobnogledom britanskih obveščevalcev že leta 2015, a se jim je takrat izmuznil, saj niso odkrili nobenih konkretnih dokazov.