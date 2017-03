Londonski napadalec sanjal o tem, da bi nekoga ubil: 'Nikoli ga nisem videl brez noža v žepu'

Sedem od 11 oseb, ki so jih aretirali po sredinem napadu v Londonu, so izpustili na prostost, je po poročanju BBC sporočila britanska policija.

Dva moška, 58-letnik in 27-letnik, oba iz Birminghama, ostajata v pridržanju, dve ženski pa so pogojno izpustili. Policija se trudi predvsem ugotoviti, ali je napadalec Khalid Masood delal sam.

Napadalec Khalid Masood (Foto: AP)

Medtem je vlada Savdske Arabije potrdila, da je Masood v njihovi državi v dveh obdobjih delal kot učitelj angleščine, in sicer od novembra 2005 do novembra 2006 ter od aprila 2008 do aprila 2009.

Leta 2015 je pridobil vizo oz. dovoljenje za romanje v Meko, v državi je bil od 3. do 8. marca. "Kraljestvo Savdske Arabije ostro obsoja sredin teroristični napad v Londonu, tako kot vse oblike terorizma," so sporočili s tamkajšnjega veleposlaništva.

V napadu je umrlo pet ljudi, 50 je bilo ranjenih, 31 se jih še vedno zdravi v bolnišnici, potem ko je Masood na Westminstrskem mostu najprej z avtom zapeljal v množico, nato pa pred britanskim parlamentom še zabodel 48-letnega policista Keitha Palmerja. Napadalca je policija kmalu zatem ustrelila.

'Nikoli ga nisem videl brez noža v žepu'

Medtem se je 47-letni Lee Lawrence, ki je po poročanju časnika The Sun pretresen razlagal, da mu je Masood nekoč nastavil nož na vrat. "Neprestano je govoril, da hoče kri, da želi nekoga ubiti. V žepu je s seboj vedno nosil nož. Nikoli ga nisem videl brez njega."

Policija je dejala, da njihova preiskava poteka v smeri iskanja Masoodovega motiva, njegovih priprav na napad in potencialnih sodelavcev. Mark Rowley z Metropolitanske policije je v petek sporočil, da bodo preiskovali predvsem, ali je 52-letni Masood deloval sam pod vplivom teroristične propagande, ali je nanj kdo vplival in ga neposredno spodbujal. Napadalca je policija v preteklosti sicer že obravnavala zaradi kaznivih dejanj, a nobenega v povezavi s terorizmom.