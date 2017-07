Macron in Merklova družno obljubila pomoč Italiji

V Trstu poteka četrti vrh o zahodnem Balkanu v okviru berlinskega procesa. Ta je namenjen povezljivosti - prometni, gospodarski in med ljudmi, ob ponovni potrditvi neomajne zavezanosti evropski prihodnosti regije, poudarjajo v EU.

Vrh združuje šest zahodnobalkanskih držav - Albanijo, BiH, Makedonijo, Srbijo, Črno goro in Kosovo - ter šest članic EU - Nemčijo, Francijo, Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Slovenijo.

Macron in Merklova sta Italiji obljubila pomoč. (Foto: AP)

Poleg voditeljev zahodnobalkanske šesterice in šestih članic Unije se vrha udeležujejo tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini, komisar za širitvena pogajanja Johannes Hahn in komisarka za promet Violeta Bulc. Vrha se udeležujeta tudi slovenski premier Miro Cerar in zunanji minister Karl Erjavec.

Nemčija in Francija Italiji ponudili pomoč

Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta danes Italiji obljubila pomoč pri soočanju z velikim številom migrantov, ki prihajajo prek Sredozemskega morja. Italija, v katero je letos prek Sredozemskega morja prišlo že več kot 84.000 prosilcev za azil, je sicer v zadnjem času večkrat pozvala k pomoči.

"Podpiramo in želimo podpirati Italijo," je po srečanju z Macronom in italijanskim premierjem Paolom Gentilonijem v Trstu povedala nemška kanclerka. Pohvalila je tudi "fantastične" napore Italije pri sprejemanju migrantov. Pozvala je k skupnemu ukrepanju Evropske unije proti tihotapcem ljudi, stabilizaciji Libije in spodbuditvi gospodarske rasti v državah izvora.

V Trstu so zaradi vrha poostreni varnostni ukrepi. Okrog osrednjega trga so vzpostavili za javnost zaprto varovano območje. Varnostne sile v mestu imajo pomoč iz zraka in morja.

Sporočilo francoskega predsednika je bilo podobno, vendar pa je opozoril na razliko med ljudmi, ki upravičeno prosijo za azil, kot so denimo begunci iz Sirije, in ekonomskimi migranti. Francija bo po njegovih besedah storila več za sprejemanje beguncev, "ne more pa sprejeti žensk in moških, ki v naše države pridejo iz ekonomskih razlogov".

Voditelji Italije, Nemčije in Francije so se srečali v Trstu pred vrhom o Zahodnem Balkanu v okviru berlinskega procesa, ki se ga udeležujejo visoki predstavniki šestih zahodnobalkanskih držav in šestih članic EU, med njimi tudi Slovenije.

Italija sicer že dlje časa poziva evropske države, naj storijo več pri delitvi bremen glede sprejemanja migrantov, ki prek Sredozemskega morja prispejo v Evropo. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je od več kot 100.000 prosilcev za azil, ki so prišli po tej poti v Evropo, 84 odstotkov prišlo v Italijo. Rim je tako celo zagrozil z zavračanjem tujih ladij z rešenimi migranti.

Evropska agencija za zunanje meje Frontex in države članice EU, ki sodelujejo v reševalni operaciji Triton, so medtem danes sporočile, da bodo operacijo nekoliko prilagodile v korist Italije.

Počivalšek napovedal okrepitev gospodarskega sodelovanja

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob robu vrha zahodnega Balkana v Trstu poudaril, kako pomembno je za Slovenijo, ki je kulturno in zgodovinsko povezana s tem prostorom, sodelovanje v tovrstnih procesih. Minister verjame, da bo Slovenija gospodarsko sodelovanje z regijo še okrepila.

Počivalšek je gospodarskim ministrom, sodelujočim na današnjem vrhu, med drugim predstavil projekt slovenskih podjetij s področja elektromobilnosti na Balkanu, sicer pa so govorili tudi o možnostih boljše povezanosti prek izboljšanja infrastrukture na vseh področjih. "Brez infrastrukture namreč ni gospodarske rasti in ni blaginje. Tega se vsi zavedamo," je dodal minister.

Kot je ugotavljal, se stvari tudi na tem področju počasi vendarle premikajo. "Za Slovenijo, ki je kulturno in zgodovinsko povezana s tem prostorom, je pomembno, da sodelujemo v teh razvojnih procesih," je poudaril Počivalšek.

Slovenija je s svoje strani že oz. še bo sofinancirala dva razvojna sklada v skupni vrednosti milijona evrov, sicer pa minister verjame, da bo naša država gospodarsko sodelovanje z zahodnobalkansko regijo še okrepila. Kot je opozoril, gre nenazadnje za drugega največjega gospodarskega partnerja za Evropsko unijo, pri čemer pa imamo še velike rezerve.