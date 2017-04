Macron svojim podpornikom: V vašem imenu bom glas upanja za naš državo in za Evropo

V drugi krog predsedniških volitev v Franciji sta se tudi glede na podatke francoskega notranjega ministrstva uvrstila neodvisni kandidat Emmanuel Macron in vodja skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen. Macron je po preštetih 87 odstotkih glasovnic dobil 23,4 odstotka glasov, Le Penova pa 22,2 odstotka.

Nedeljskih volitev se je udeležilo nekaj več kot 76 odstotkov volivcev.

Oba kandidata že danes nadaljujeta kampanjo pred drugim krogom, ki bo 7. maja. V njem se glede na raziskave javnega mnenja, opravljene v nedeljo zvečer, Macronu obeta prepričljiva zmaga, saj naj bi zanj glasovalo med 62 in 64 odstotkov volivcev.

Marcron je včeraj svojim podpornikom v Parizu dejal, da si želi biti predsednik patriotov in ne nacionalistov. "Upam, da bom čez 14 dni postal vaš predsednik. Želim si postati predsednik vseh ljudi v Franciji. V vašem imenu bom glas upanja za našo državo in za Evropo," je dejal.

Macronu se obeta prepričljiva zmaga, saj naj bi zanj glasovalo med 62 in 64 odstotkov volivcev. (Foto: AP)

Le Penova dosegla rekord za svojo stranko

Le Penova je sicer v nedeljo dosegla nov rekord za svojo stranko, saj je zanjo glasovalo največ volivcev doslej, in sicer več kot 6,9 milijona, poročajo francoski mediji. V svojem volilnem okrožju Henin-Beaumont na severu Francije je dobila kar dobrih 46 odstotkov glasov.

Svoje podpornike je pozvala, naj se uprejo "arogantni eliti". "Ta rezultat je historičen. Daje mi ogromno odgovornost, da branim francoski narod, njegovo enotnost, varnost, kulturo, neodvisnost in blaginjo." Kot je dejala, je glas zanjo glas za preživetje Francije. "Od kjerkoli ljudje prihajajo, ne glede na njihov izvor, ne glede na to, kako so glasovali prvič, vabim vse, da se nam pridružijo, pozabijo stare prepire in se osredotočijo na tisto, kar je pomembno za našo državo," je povedala.

Fillon in Hamon podprla Macrona

Macrona sta že v nedeljo podprla protikandidata v prvem krogu, konservativec Francois Fillon in socialist Benoit Hamon. Prvi je dobil nekaj manj kot 20 odstotkov glasov, drugi pa okoli šest odstotkov. Za Fillonom in pred Hamona se je uvrstil levičar Jean-Luc Melenchon z dobrimi 19 odstotki glasov. Melenchon v nedeljo zvečer ni podprl niti Macrona niti Le Penove, temveč je napovedal, da se bo o podpori posvetoval z volivci.

Macronu pa je preko svojega predstavnika veliko sreče v drugem krogu zaželela nemška kanclerka Angela Merkel, medtem ko mu je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker čestital.

Jezni nasprotniki Le Penove na ulicah

Po objavi prvih rezultatov prvega kroga francoskih predsedniških volitev, je sicer na ulicah Pariza završalo. Nekaj protestnikov, ki jih je razjezila uvrstitev kandidatke skrajne desnice v drugi krog, se je spopadlo s policisti.



Demonstranti, večinoma mladi in oblečeni v črno, nekateri pa so bili tudi zakriti, so na trgu Bastilja metali steklenice in petarde. Policija je tri osebe pridržala. Po nekaterih informacijah so uporabili tudi solzivec.



K protestu, ki se ga je udeležilo okoli 300 ljudi, so pozvala antifašistična gibanja, ki so napovedala, da bodo organizirali noč barikad.