Macron tarča kritik, ker je delavcem zabrusil, naj raje iščejo novo zaposlitev, kot pa da delajo 'štalo'

Macron se je tokrat zameril odpuščenim delavcem. (Foto: AP)

Francoski predsednik Emmanuel Macron je tarča kritik, potem ko je v sredo ob obisku kraja Egletons na jugozahodu Francije tamkajšnjim nedavno odpuščenim delavcem zabrusil, da bi bilo bolje, če bi si iskali novo zaposlitev, namesto da "delajo štalo".

Pred obiskom Macrona je namreč v Egletonsu potekal protest kakih 150 odpuščenih delavcev, do nedavnega zaposlenih v tamkajšnji tovarni avtomobilskih delov GM&S, ki se je sprevrgel v nasilje in spopade s policijo.

Macron je dogodke v sredo komentiral z besedami, da "bi bilo za nekatere bolje, če bi si, namesto da delajo štalo, iskali delo". Predsednik naj bi pri tem imel v mislih livarno v okoli 140 kilometrov oddaljenem kraju Ussel, kjer zaposlujejo nove delavce.

Pri tem je za "delati štalo" uporabil francoski izraz "foutre le bordel", ki velja za precej grobega in pogovornega.

Predsednik "ne ve, kaj pomeni, ko iščeš delo", je dogodek pokomentiral poslanec leve Nepokorjene Francije Adrien Quatennes. Socialisti so Macrona v tvitu pozvali, naj "pazi na svoje besede in spoštuje francoski narod". Tudi v konservativni Republikanski stranki so se kritično odzvali.

Tiskovni predstavnik francoske vlade Christophe Castaner je danes branil Macrona, češ da mora imeti tudi predsednik države možnost, da "uporabi besede, ki jih mi vsi uporabljamo ves čas".

39-letni predsednik je bil sicer že tudi pred tem tarča kritik zaradi svojih izjav, ki po mnenju mnogih kažejo na njegov prezir tako do kritikov kot do običajnih ljudi. Septembra je na primer kritike njegove reforme trga dela označil kot "zabušante, cinike in skrajneže".