Macron za jesen napovedal ukinitev izrednih razmer: Francija pripravljena na novo, pravo pot

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes v nagovoru pred obema domovoma parlamenta v Versaillesu dejal, da je Francija po predsedniških in parlamentarnih volitvah pripravljena, da "stopi na povsem novo pot". Med drugim je predlagal zmanjšanje števila poslancev v obeh domovih za tretjino ter spremembo volilnega sistema.

Zgornji dom francoskega parlamenta, senat, ima 348 poslancev, spodnji dom, nacionalna skupščina, pa 577. Voljeni so po večinskem sistemu, ki manjšim strankam otežuje vstop v parlament.

Macron je danes napovedal, da si bo prizadeval za to, da bi bilo v parlamentu več proporcionalne zastopanosti. S tem bi dosegli, da bodo vse usmeritve pošteno zastopane.

"Manj številčen parlament, ampak z okrepljenimi sredstvi, to je parlament, v katerem bo delo bolj tekoče, to je parlament, ki dela bolje," je dejal in se zavzel za več učinkovitosti na vseh oblastnih ravneh.

"Doslej smo pogosto šli po napačni poti," je v slovesnem nagovoru poslancem obeh domov parlamenta še dejal Macron in zatrdil, da je Francija - kot so pokazali tudi volivci na volitvah - zdaj pripravljena stopiti na novo pot in na spremembe.

Poudaril je, da francoske institucije nujno potrebujejo spremembe, ta proces pa naj bi sklenili v roku enega leta.

"Ne želim kozmetičnih ali polovičnih ukrepov. O reformah bo glasoval parlament, če pa bo potrebno, jih bom dal v presojo tudi volivcem na referendumu," je dodal.

Francoski predsednik je za jesen napovedal ukinitev izrednih razmer, ki so bile uvedene po terorističnih napadih jeseni 2015, v katerih je umrlo 130 ljudi. "Svoboščine, ki so bile Francozom odvzete z uvedbo izrednih razmer, so predpogoj za močno demokracijo," je dejal.

Oba domova francoskega parlamenta, t. i. kongres, se le izjemoma sestaneta na skupnem zasedanju, današnji govor Macrona pa je njegov prvi veliki notranjepolitični nastop po zmagi na volitvah 7. maja. Macronovo gibanje je nato junija zmagalo tudi na parlamentarnih volitvah in ima večino v parlamentu.

Marcon je napovedal, da bo vsako leto prišel na zasedanje kongresa in oba domova seznanil s svojim delovanjem, po vzoru govora o stanju v državi, kakršnega ima v kongresu enkrat letno ameriški predsednik.

Macron na poti v Versailles. (Foto: AP)

Na današnjem zasedanju je bilo nekaj poslanskih sedežev praznih, saj predstavniki radikalne levice in komunistov sejo bojkotirajo.

Emmanuel Macron je šele tretji francoski predsednik, ki je parlamentarce nagovoril v gradu Versailles. Njegov predhodnik Francois Hollande je tam govoril nekaj dni po terorističnih napadih 13. novembra 2015, Nicolas Sarkozy pa junija 2009.

Za nastop pred obema domovoma parlamenta se je odločil namesto tradicionalnega televizijskega intervjuja, ki so ga doslej običajno imeli francoski predsedniki ob nacionalnem prazniku 14. juliju.

V torek bo pred kongresom nastopil še premier Edouard Philippe, ki bo predstavil vladni program.