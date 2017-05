Predvolilno soočenje po francosko: ostra razprava, žaljivke, kritike, populizem

Francoski predsedniški kandidat Emmanuel Macron je bil po anketah v zadnjem televizijskem obračunu bolj prepričljiv od svoje protikandidatke Marine Le Pen. Nasprotnika sta si sicer v več kot dvournem verbalnem spopadu izmenjala kar nekaj žaljivk, največ časa pa sta namenila terorizmu, ekonomiji in prihodnosti Evrope.

Francoska televizija BFMTV je objavila, da so se glede večine tem volivci obrnili k Macronu, svoj glas bi mu po srečanju namenilo 63 odstotkov vseh gledalcev, ki so spremljali srečanje. Med drugim ga je kot bolj prepričljivega označilo dve tretjini tistih, ki so v prvem krogu volili za levičarja Jean-Luca Melenchona, in 58 odstotkov volivcev, ki so 23. aprila svoj glas zaupali konservativnem kandidatu Francoisu Fillonu.

Gledalci, ki so spremljali soočenje, bi svoj glas namenili Emmanuelu Macronu. (Foto: AP)

Marine Le Pen je svojega nasprotnika kritizirala predvsem glede financ in njegove preteklosti ter ga obtožila, da je "kandidat podivjane globalizacije". Očitala mu je, da je njegova podoba Francije "trgovsko podjetje, kjer se vsak bori proti vsakemu". Kljub temu je po mnenju političnih analitikov Macron njene napade dobro odbijal in vedno znova dokazoval, kako Le Penovi manjka trdnih argumentov, še posebej, ko je beseda nanesla na ekonomijo ter evro. Nasprotnica mu je očitala, zakaj ni naredil več za zmanjšanje brezposelnosti v času, ko je bil finančni minister, ostro ga je izzvala tudi pri vprašanju nacionalne varnosti: "Varnost in terorizem sta izjemno pomembni stvari, v vašem programu pa sploh nista niti omenjeni."

Macron ji po poročanju BBC ni ostal dolžan. Dejal je, da vodja Nacionalne fronte odkrito laže in hujska ljudi: "Najvišja svečenica strahu sedi tu pred menoj." Na povsem nasprotnih straneh sta si stala tudi glede prihodnosti Evropske unije, La Penova že od samega začetka poudarja, da bo Francija v primeru njene zmage izstopila iz EU.

La Penova je med debato dejala, da bo podjetjem in bankam zagotovila prosto odločitev, v kateri valuti bodo plačevala, kar je Macron označil za "popolno neumnost". "Kako si predstavljate, da bo neko veliko podjetje na eni strani plačevalo v evrih, na drugi strani pa delavcem plačo nakazovalo v drugi valuti?"

Oba kandidata sta poskušala na zadnjem srečanju pred glavnim obračunom narediti čim boljši vtis na približno 18 odstotkov še neopredeljenih volivcev. Pred kandidatoma sta sicer še dva dneva volilne tekme, v soboto namreč začne veljati predvolilni molk. Drugi krog predsedniških volitev bo v nedeljo, 7. maja.

Volivci se po anketah nagibajo v Macronovo smer. (Foto: AP)

Ankete Macronu napovedujejo visoko podporo tudi na parlamentarnih volitvah

Gibanje sredinskega kandidata za francoskega predsednika Macrona Naprej bi lahko na junijskih parlamentarnih volitvah osvojilo skoraj polovico sedežev v francoskem parlamentu, kažejo zadnje javnomnenjske ankete. Gibanje naj bi osvojilo med 249 in 286 od 577 sedežev. Veliko slabše medtem kaže Macronovi protikandidatki Marine Le Pen.

Eno ključnih vprašanj v kampanji pred predsedniškimi volitvami je, ali bo Macron v parlamentu osvojil dovolj sedežev, da bo izbral svojega premierja in izpeljal ambiciozen reformni program. Kot kaže anketa, ki jo je agencija Opinionway opravila za časnik Les Echos in Radio Classique, bi se lahko njegovo gibanje močno približalo 290 sedežem parlamentarne večine.

Njegovi protikandidatki v nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev medtem kaže precej slabše. Na junijskih volitvah v francoski parlament bi namreč njena skrajno desna Nacionalna fronta zasedla zgolj med 15 in 25 sedežev.

Anketa je sicer pokazala, da bi konservativni Republikanci osvojili med 200 in 210 sedežev. Velik poraz bi medtem utrpeli socialisti, ki bi s sedanjih 280 sedežev padli na med 28 in 34 sedežev.

V nedeljo bo v Franciji potekal drugi krog predsedniških volitev, na katerem bolje kaže sredinskemu kandidatu Macronu, ki naj bi osvojil 59 odstotkov glasov. Prvi krog parlamentarnih volitev bo medtem potekal 11. junija, drugi pa 18. junija.