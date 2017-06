Macronovo gibanje prepričalo volivce

Macronu gre na volitvah kot po maslu. Zdaj ga čaka dokazovanje, da napovedi sprememb v francoski politiki niso le obljube, ampak jim bodo sledila dejanja. (Foto: AP)

Gibanje Naprej republika francoskega predsednika Emmanuela Macrona je glede na vzporedne volitve različnih inštitutov v parlamentu osvojilo absolutno večino. Njeni kandidati naj bi skupaj z zavezniško stranko MoDem zasedli med 355 in 425 od 577 sedežev. Udeležba je bila rekordno nizka - glede na prve ocene približno 43-odstotna.

Desni Republikanci naj bi glede na napovedi v današnjem drugem krogu osvojili med 97 in 130 sedežev, socialisti med 27 in 49, skrajna desnica pa med 4 in 8. Skrajna levica - Nepokorna Francija in komunisti - naj bi zasedla med 10 in 30 poslanskih sedežev, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Volilna udeležba je bila rekordno nizka - s 43 odstotki še nižja kot v prvem krogu pred tednom dni.

Zmaga Macronovega gibanja je bila glede na ankete pričakovana in potrjuje zgodovinske spremembe v francoski politiki, v kateri sta velike izgube utrpeli tradicionalni največji stranki, republikanci in socialisti.