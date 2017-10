Madrid bo sprejel le 'da' ali 'ne'. EU pa ne bo posredovala 

Rok, ki ga je postavil španski premier katalonskemu, se počasi izteka. Glede ultimata, ki ga je katalonski regionalni vladi glede izreka o neodvisnosti postavil španski premier Mariano Rajoy, vlada v Madridu ne bo sprejela izmikajočega ali dvoumnega odgovora. V primeru nejasnosti bodo "morali sprejeti ukrepe", je napovedal španski notranji minister Juan Ignacio Zoido.

Madrid želi iz Barcelone jasen odgovor. (Foto: AP)

Predsednik katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont mora do ponedeljka do 10. ure odgovoriti, ali je v svojem torkovem govoru dejansko razglasil neodvisnost Katalonije ali ne. Najkasneje do četrtka pa bi morala katalonska vlada prekiniti vse postopke za odcepitev in se vrniti v okvire pravnega reda, kot ga določa španska ustava.

Glede na poročanje medijev Puigdemont med drugim razmišlja, da bi Madridu v odgovor poslal pisno različico svojega govora. A kot je danes poudaril Zoido, sta sprejemljiva le odgovora "da" ali "ne".

"Če bo odgovoril z 'da', se bo s tem postavil izven pravnih okvirov," je dejal. Če pa odgovor ne bo enoznačen, "bomo izhajali iz tega, da so razglasili neodvisnost", je Zoido še dejal v pogovoru za radio Cadena Cope.

Nezadovoljni eni in drugi

V primeru razglasitve neodvisnosti Madrid Kataloniji grozi z uveljavitvijo 155. člena ustave, v skladu s katerim regiji lahko odvzame avtonomijo in uvede neposreden nadzor. Ta korak bi najverjetneje močno razjezil podpornike neodvisnosti v Kataloniji, a številni ne bi bili zadovoljni niti z odmikom od neodvisnosti, za katero bi se lahko odločil Puigdemont.

Skrajno leva stranka CUP, zaveznik Puigdemontove koalicijske vlade, je denimo v petek v odprtem pismu posvarila, da "bomo zgolj z razglasitvijo republike spoštovali, kar je večina izrazila na glasovanju".

Referendum se je kljub prepovedi ustavnega sodišča odvil 1. oktobra, na njem pa je 90 odstotkov udeležencev glasovalo za samostojnost. Udeležba je bila glede na navedbe regionalnih oblasti 43-odstotna.

Puigdemont je v nagovoru parlamenta minuli torek poudaril, da so na referendumu dobili jasen mandat za razglasitev neodvisnosti in predstavniki parlamentarne večine so nato tudi podpisali - po nekaterih navedbah simbolično - izjavo o neodvisnosti. A obenem je Puigdemont uveljavitev neodvisnosti preložil, da bi najprej iskali rešitev v dialogu z Madridom.

Mednarodno posredovanje?

Puigdemont se pri tem sicer zavzema za mednarodno posredovanje med stranema, kar v Madridu zavračajo. Morebitnih pogojev za dialog ni postavil, je pa danes drugi mož regionalne vlade Oriol Junqueras posvaril, da bi ga lahko vodili zgolj o neodvisnosti Katalonije.

"Treba je biti jasen, da je najboljši način, kako priti do republike in neodvisnosti, prek pogovorov z vsemi stranmi, vsaj z mednarodno skupnostjo. A obenem imamo nedvoumno in absolutno dolžnost izpolniti mandat 1. oktobra," je dejal po poročanju AFP, ki ocenjuje, da so se s tem še nekoliko bolj priprla vrata možnosti dogovora med Barcelono in Madridom. Ta namreč zavrača vsakršne pogovore o neodvisnosti.

Juncker ne želi neodvisne Katalonije

Možnost, da bi EU posredovala v sporu med Madridom in Katalonijo, je zavrnil tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Juncker si tudi ne želi, da bi Katalonija postala neodvisna država, saj bi to lahko v separatističnih regijah v EU sprožilo učinek domin.

"Če dovolimo Kataloniji - čeprav to ni naša stvar -, da se odcepi od Španije, bodo drugi naredili isto. In tega si ne želim," je Juncker dejal v govoru študentom v Luksemburgu.

"Ne želim si Evropske unije, ki bi bila v 15 letih sestavljena iz 98 držav. Že z 28 je relativno težko, nič lažje s 27, a z 98 se to zdi nemogoče," je dodal.

Bruselj vztraja, da je spor glede izvedbe referenduma o neodvisnosti v španski avtonomni pokrajini Katalonija notranja zadeva Španije. Pri tem je jasno podprl stališče Madrida, da je tovrstno glasovanje nezakonito, obenem pa pozval k dialogu.

Kot je dodal Juncker, EU ne more sama od sebe posredovati med stranema, k čemur je pozval predsednik katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont, Madrid pa je to zavrnil. "Z vseh koncev sveta prejemamo resne pozive: 'Juncker mora posredovati'. Ne bo," je dejal in izpostavil, da mediacijo želi ena stran, druga pa ne.