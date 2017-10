Puigdemont razglasitev neodvisnosti 'pustil v zraku', Rajoyu predlaga srečanje in pogajanja

Carles Puigdemont za zdaj še ni razjasnil, ali je v torek razglasil neodvisnost ali ne. (Foto: AP)

Katalonski voditelj Carles Puigdemont kljub zahtevi španske vlade, da mora danes do 10. ure jasno povedati, ali je v torek razglasil neodvisnost ali ne, tega ni storil. V odgovoru španski vladi je zapisal, da si želi več dialoga. Pojasnil je, da je "razglasitev pustil v zraku" za dva meseca, ker si v tem času želi pogajanj in dogovora s špansko vlado.

Danes se namreč izteče rok, ki ga je katalonski regionalni vladi glede izreka o neodvisnosti postavil Madrid – do 10. ure bi moral katalonski voditelj razjasniti, ali je v torek razglasil neodvisnost Katalonije ali ne.

Do četrtka – prva tako do 10. ure – so poleg tega španske oblasti katalonskim dale čas, da prekinejo vse postopke za odcepitev in se vrnejo v okvire pravnega reda, kot ga določa španska ustava.

Španska vlada pri tem ne bo sprejela izmikajočega se ali dvoumnega odgovora, so bili jasni v Madridu, kjer v tovrstnem primeru napovedujejo ukrepanje. V okviru možnih ukrepov se vse bolj neposredno omenja uveljavitev 155. člena ustave, v skladu s katerim lahko osrednja vlada pokrajini v primeru kršenja ustavnega reda odvzame avtonomijo in uvede neposreden nadzor.

Španska vlada je do danes pričakovala jasen odgovor od katalonskega voditelja. (Foto: AP)

Puigdemont je v nagovoru parlamenta minuli torek poudaril, da so na referendumu 1. oktobra dobili jasen mandat za razglasitev neodvisnosti in predstavniki parlamentarne večine so nato tudi podpisali – po nekaterih navedbah simbolično – izjavo o neodvisnosti.

A obenem je uveljavitev neodvisnosti preložil, da bi najprej iskali rešitev v dialogu z Madridom.

V zadnjih dneh so se krepili pritiski najostrejših zagovornikov neodvisnosti, ki so bili razočarani nad odlogom uveljavitve.

Nanj sta se tako s pozivom, naj prekliče odlog neodvisnosti, med drugim obrnili skrajno leva stranka CUP, ki v parlamentu podpira vladajočo koalicijo, in vplivno civilnodružbeno gibanje katalonski narodni kongres (ACN).

Največ dvomov v razglasitev neodvisnosti naj bi se Puigdemontu porajalo zaradi majhne mednarodne podpore osamosvajanju Katalonije in odhajanju podjetij iz Katalonije.