FOTO: Španska vlada prevzela oblast v Kataloniji, pristojnosti katalonskega predsednika v roke namestnici španskega premierja

Nekaj ur po petkovi uvedbi neposrednega nadzora v Kataloniji je španska osrednja vlada večini vodilnih pripadnikov katalonske policije že odvzela pooblastila, poroča britanski BBC in dodaja, da je to prvi konkreten ukrep Madrida, potem ko je katalonski parlament v petek razglasil neodvisnost.

Španski premier Mariano Rajoy je sicer v petek zvečer po izredni seji svoje vlade napovedal odstavitev katalonske vlade s predsednikom Carlesom Puigdemontom na čelu ter razpustitev katalonskega parlamenta in razpis predčasnih regionalnih volitev 21. decembra. Ukrepi po objavi v uradnem listu v veljavo stopajo z današnjim dnem.

Špansko tožilstvo je poleg tega napovedalo, da bo v prihodnjih dneh vložilo obtožnico proti Puigdemontu zaradi upora, sodišče pa bo nato odločilo, ali jo bo sprejelo ali ne. V primeru obsodbe bi lahko Puigdemontu grozilo po različnih navedbah od 25 do 30 let zapora.

Nekaj ur kasneje je po poročanju BBC-ja ponoči sledila še izjava španskega notranjega ministra Juana Ignacia Zoide, da je odstavil Josepa Lluisa Trapera Alvareza z mesta načelnika katalonske avtonomne regionalne policije Mossos. Proti Traperu so sicer že pred časom sprožili preiskavo zaradi upora, potem ko naj 'njegove' enote ne bi pomagale španski civilni gardi v posredovanju proti protestnikom v Barceloni pred referendumom o neodvisnosti 1. oktobra.

Madrid je prav tako že odstavil tudi generalnega direktorja Mossosa Pereja Solera i Campinsa.

Španska vlada je vrhu katalonske policije že odvzela pooblastila. (Foto: AP)

Tisoče protestnikov tako za kot proti neodvisnosti

Burnemu političnemu dogajanju v petek so sledili množični protesti tako zagovornikov kot nasprotnikov neodvisnosti v več katalonskih mestih, ki so se zavlekli pozno v noč, še piše BBC. Udeležilo se jih je na tisoče ljudi. Za danes opoldne so v Madridu napovedani veliki protesti "za enotnost Španije in ustavo".

Danes naj bi začela veljati odločitev o odstavitvi katalonske regionalne vlade. V Madridu so za opoldne predvidena zborovanja v podporo enotni Španiji.

Največ ljudi, kakih 15.000, se je sinoči zbralo na shodu za neodvisnost pred poslopjem regionalnega parlamenta v Kataloniji. Na manjših protestih skrajno desnih skupin, ki nasprotujejo neodvisnosti, pa je prišlo do izgredov, med drugim do razbijanja oken na zgradbi radia Catalunya. Izgredniki so tudi napadli nekaj mimoidočih in jih lažje poškodovali.

Ta konec tedna bo po nekaterih napovedih pomembno predvsem to, ali bo katalonska vlada sama odstopila in pa v kolikšni meri bodo zagovorniki neodvisnosti uresničili svoje grožnje o mirnem uporu prevzemu nadzora s strani Madrida, tako s protesti kot stavkami in drugimi sredstvi.

Spomnimo ...

Katalonski regionalni parlament je v petek podprl resolucijo, ki predvideva razglasitev Katalonije za neodvisno republiko. V 135-članskem parlamentu je za resolucijo glasovalo 72 poslancev, proti 10, dve glasovnici sta bili prazni. Poslanci opozicije - Ljudske stranke, socialistov in stranke Ciudadanos - so pred tajnim glasovanjem zapustili dvorano.

Predlog o razglasitvi Katalonije za neodvisno in suvereno državo so v parlament vložile vladajoča koalicija Junts Pel Si in skrajno leva stranka CUP, ki vladi s svojimi desetimi poslanci v parlamentu zagotavlja večinsko podporo.

Kmalu po glasovanju v Barceloni je španski senat v Madridu v petek potrdil začasni odvzem avtonomije Kataloniji v skladu s 155. členom španske ustave. Za je glasovalo 214 članov senata, 47 jih je bilo proti, eden se je vzdržal.

Po glasovanju v katalonskem parlamentu in španskem senatu se je na izredni seji v petek sestala še španska vlada. Premier Mariano Rajoy je po seji napovedal razpustitev katalonskega parlamenta in razpis novih regionalnih volitev 21. decembra. Španska vlada se je tudi obrnila na špansko sodišče za razveljavitev resolucije o samostojnosti Katalonije, ki jo je sprejel katalonski parlament.