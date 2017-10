Lastnik podmornice priznal, da je razkosal truplo švedske novinarke, krivdo za njeno smrt še naprej zanika

Podmornica izumitelja Madsena, na kateri je umrla novinarka. (Foto: AP)

Danska policija, ki preiskuje bizarno smrt švedske novinarke Kim Wall, je sporočila, da je glavni osumljenec Peter Madsen spremenil svojo zgodbo o tem, kaj je povzročilo njeno smrt. Po novem trdi, da je novinarka umrla zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom v notranjosti podmornice, medtem ko je bil sam na krovu.

"Ta razlaga bo seveda vodila policijo pri zbiranju dodatnih izjav mrliškega oglednika in vojaških strokovnjakov za podmornice," je dejal policijski preiskovalec Jens Moller Jensen.

Madsen je tokrat tudi priznal, da je on razkosal truplo Kim Wall in ga odvrgel v zaliv Koge jugozahodno od Kopenhagna.

Švedsko novinarko Kim Wall so zadnjič videli živo 10. avgusta. (Foto: AP)

Danski izumitelj je sicer svojo zgodbo že večkrat spremenil. Najprej je trdil, da je izstopila v Kopenhagnu, ko so našli sledi njene krvi na podmornici in dele trupla, pa je povedal, da je umrla v nesreči, ko ji je na glavo padla loputa podmornice, ki jo je naredil sam.

Trup brez nog in glave so v morju našli konec avgusta, več kot deset dni po izginotju novinarke. Glavo in noge so našli šele ta mesec, torej dva meseca po dogodku. Na njeni glavi niso našli nobenih poškodb, ki bi potrjevale Madsenovo tezo, da je umrla po udarcu lopute. Verjetno je tudi zato zdaj osumljenec spremenil svojo zgodbo.

Švedsko novinarko, ki je pripravljala reportažo o danskem izumitelju, so zadnjič videli živo 10. avgusta, ko se je z njim odpravila na njegovo podmornico. Naslednji dan so Madsena rešili iz potapljajoče se podmornice, novinarke pa ni bilo nikjer. Policija je prepričana, da je Madsen namerno potopil plovilo.