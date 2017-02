Mafijcem, ki so skubili peke, mlekarje in trgovce, zasegli 20 milijonov evrov premoženja

Mafijski klan je med drugim izsiljeval lokalne peke. (Foto: Thinkstock)

Italijanska policija je danes klanu Mallardo neapeljske mafijske družine Camorra zasegla premoženje v vrednosti 20 milijonov evrov.

Med zaseženim premoženjem klana je 74 zgradb, veliko zemljišč v okolici Neaplja, Rima in Caserte, dve gradbeni podjetji, nepremičninska agencija in 15 vozil. Kot je sporočila italijanska policija, je kriminalna združba s pranjem nezakonito pridobljenega premoženja kopičila ogromne količine bogastva.

Že novembra minulo leto je aretirala več članov klana in z njim povezanih poslovnežev, zasegla pa je tudi premoženje v vrednosti 12 milijonov evrov. Klan se ni ukvarjal le s "tradicionalnimi mafijskimi aktivnostmi", kot je dajanje posojil in tihotapljenje droge, ampak je denar pobiral tudi od pekarn, mlekarn in trgovinskih centrov dežele Kampanija, je še sporočila policija.

Klan Mallardo je sicer po navedbah tamkajšnjega oddelka za boj proti mafiji (DIA) eden ključnih igralcev kriminalnega podzemlja v regiji.