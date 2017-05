Makedonski predsednik Ivanov podelil mandat za sestavo vlade Zoranu Zaevu

Makedonski predsednik Gjorge Ivanov je danes podelil mandat za sestavo nove vlade vodji opozicijskih socialdemokratov (SDSM) Zoranu Zaevu, poročajo tuje tiskovne agencije. Zaev je mandat za sestavo dobil nekaj več kot pet mesecev po predčasnih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 11. decembra lani.

V skladu z makedonsko ustavo ima mandatar zdaj 20 dni časa, da parlamentu predloži sestavo svojega kabineta. Zaev je nedavno izrazil pričakovanje, da bo Makedonija novo vlado dobila do konca maja.

Zoran Zaev po izgredih, ko so v parlament vdrli protestniki. (Foto: AP)

SDSM je koalicijo sestavila s tremi albanskimi strankami - DUI, Gibanjem Besa in Zavezništvom Albancev. Na decembrskih parlamentarnih volitvah je sicer zmagala konservativna stranka VMRO-DPMNE bivšega premierja Nikole Gruevskega, a z 51 od 120 poslancev ni bila sposobna sestaviti vlade sama, koalicijskega partnerja pa ni našla.

Ivanov sprva ni želel podeliti mandata Zaevu. Glavni razlog za to je bila t. i. tiranska platforma, ki so jo podpisale vse albanske stranke v Makedoniji. Ena izmed zahtev v platformi, ki po mnenju Ivanova ogroža suverenost in ozemeljsko celovitost Makedonije, je, da albanski jezik postane drugi uradni jezik v državi.