Ruski zdravilec Maksim Osipov ponovno gostuje v Ljubljani

Svetovno znani zdravilec, dr. Maksim Osipov gostuje v Ljubljani (Litostrojska ulica 44c) med 6. in 19. februarjem ter v Termah Paradiso v Dobovi med 27. februarjem in 5. marcem. Rezervacije na terapije se sprejemajo na telefonski številki: 070 344 893.

Najboljše rezultate dosega pri bolečinah v hrbtenici, križu, išiasu, sklepnih in revmatskih obolenjih, paraplegičnih težavah, imunskih težavah, glavobolih, dihalnih boleznih, bronhitisu, astmi, psihičnih težavah, depresiji, stresu, možganski kapi, sladkorni bolezni, imunskih težavah ter pri težavah, povezanih z Downovim sindromom in cerebralno paralizo, pri motoričnih in drugih otroških težavah. Precej uspešno odpravlja tudi težave parov, ki ne morejo spočeti otroka. Pri otroku ena terapija traja od pet do deset minut, pri odraslem pa do ene ure.

Maksim Osipov med terapijo v Ljubljani

Ruski zdravilec Maksim Osipov, ki opravlja terapije v Ljubljani, je specializiran za zdravljenje z energijo, zato je njegov delovni naziv energoterapevt. Njegovo delo je na videz sila preprosto – v nas prižge iskro, ki sproži val sprememb, pri nekaterih celo cunami pozitivnih sprememb in nas tako pospremi na samostojno pot samozdravljenja. Vse temelji na zakonih kvantne fizike, pravi Osipov. Ima to sposobnost, da lahko aktivira človekovo naravno danost samozdravljenja. Ko energija ponovno brez ovir steče po telesu se prične postopek čiščenja in zdravljenja. Osipov zadevo primerja z zapornicami na jezu, ki se dvignejo in povzročijo, da voda naenkrat pljuskne po strugi. "Na moje dotike in bližino se ljudje zelo različno odzivajo. Nekateri čutijo trzljaje, druge vleče v eno ali drugo smer, občutijo vročino, mravljinčenje, nekateri celo bruhajo… Vse, kar se dogaja s telesom, pa je normalno." Sicer se v večini, okoli 90 oziroma 95 odstotkih, ljudje na terapijo odzivajo pozitivno in so po terapiji dobro razpoloženi.

Večini odraslih lahko pomaga do delne ali popolne ozdravitve. Pri otrocih je delež popolnih ozdravitev izrazito višji in znaša kar 95 odstotkov. Izkazal se je tudi pri cerebralni paralizi in raznih drugih bolezenskih težavah otrok, vključno z Downovim sindromom.

Njegovi uspehi so neverjetni, in marsikje, kjer je delal in še vedno dela, ga ljudje slavijo in imenujejo „čudodelec“. Veliko je hvaležnih staršev, ker je pomagal njihovim otrokom, mnogo pa tudi odraslih ki so ozdraveli brez operacije. In seveda so tu še tisti, ki jih je uradna medicina odpisala, pa so vendarle ozdraveli.

Na pogled mladosten in nadvse preprost zdravilec meni, da ni bolezni, ki se je ne bi dalo pozdraviti ali ublažiti, vendar pa je princip zdravljenja drugačen, kot smo ga vajeni sodobni ljudje. "Najprej je treba odstraniti vzroke in šele nato posledice bolezni."

Maksim Osipov ni čudodelnik in ne obljublja čudežev. Za očiščenje telesa je potreben čas, saj tudi bolezen, razen poškodb, ni nastala čez noč. Ničesar ne obljublja na kratki rok in meni, da je zdravje nemogoče povrniti v samo nekaj dneh.

Ni posebnega pravila glede zdravilstva, pravi Osipov, vsekakor pa je pri zdravljenju največ odvisno od psihičnega stanja posameznika, pravzaprav koliko se je kdo pripravljen sprostiti in prepustiti njegovim rokam, s katerimi lahko odkrije težave posameznika, njegovim možganom in vibracijam.

Kljub pomembnim priznanjem, kakršni sta zlata medalja za najboljšega zdravilca na mednarodnem kongresu Elita in diploma zlate roke za najboljšega zdravilca v Rusiji, ostaja skromen, saj zase pravi, da ljudem samo pomaga znova vzpostaviti porušeno ravnovesje, da se potem pozdravijo sami.

