Malala dokončala srednjo šolo in začela uporabljati svoj Twitter profil

19-letna Malala Jusufzai, pakistanska borka, ki je pred štirimi leti preživela napad talibanov, je v petek dosegla novo prelomnico. Dokončala je namreč srednjo šolo. Poseben dogodek je obeležila tako, da je vstopila v svet tviterašev.

Čeprav na njenem uradnem Twitter profilu piše, da se je družbenemu omrežju pridružila že novembra leta 2012, je profil aktivno začela uporabljati šele včeraj.

Svoj prvi tvit "Živjo, Twitter!" je pospremila z nadaljnjimi: "Danes je moj zadnji dan šole in prvi dan na Twitterju" in "Dokončanje srednje šole ima zame grenak priokus. Po eni strani se veselim svoje prihodnosti, po drugi pa se zavedam, da na milijone deklet ne obiskuje šole in morda nikoli ne bodo dobile priložnosti, da bi dokončale svoje šolanje."

Razkrila je tudi, da bo svoje prihodnje tedne preživela tako, da bo v okviru svojih kampanj obiskovala različne dele sveta.

Malala ima na svojem Twitter profilu pod imenom @Malala že skoraj 400.000 sledilcev in številka narašča iz minute v minuto. Sama pa sledi enemu samemu – skladu Malala, s katerim upravlja sama.

Nekoč trn v peti skrajnežem, danes ena najbolj vplivnih ljudi na svetu

V regiji Swat, kjer živi družina Jusufzai, so leta 2008 nadzor prevzeli talibani, ki so takoj zaprli vse šole za deklice. Malala je takrat začela pisati blog za BBC o tem, kako je živeti pod talibani. Stara je bila komaj 11 let. Čeprav je pisala pod psevdonimom, pa se dolgo ni mogla skrivati pred talibani. Skrajnežem je postala trn v peti, ko je leta 2011 prejela državno mladinsko nagrado za mir.

Oktobra 2012 so jo talibani ustrelili v glavo, ko je bila na šolskem avtobusu, a so jo zdravniki uspeli rešiti, nato pa je prestala še zahtevno operacijo v Veliki Britaniji. Leto kasneje je Malala izdala avtobiografijo "Jaz sem Malala", ki je takoj postala prodajna uspešnica. Ustanovila je tudi fundacijo, ki je namenjena podpori izobraževalnih projektov za dekleta v državah v razvoju.

Pri 17 letih, dve leti za tem, ko je za las ubežala smrti, je skupaj z otroško aktivistko Kajlaš Satjarthi, prejela nobelovo nagrado za mir – za boj proti izkoriščanju otrok in mladih ter za pravico do šolanja. Istega leta so jo označili za eno od 100 najvplivnejših oseb na svetu, njena fundacija pa dekletom v državah v razvoju pomaga do izobrazbe.

Ljubezen do izobraževanja je na Malalo prenesel njen oče, ki je v Pakistanu ustanovil zasebno šolo in ki trdno verjame v nujnost šolske reforme. Ta neustavljiva deklica je dokaz, da nasilje in krivica pogumnih žensk ne moreta ustrahovati in utišati, ko se borijo za boljši svet.