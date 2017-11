Malčki v uglednem italijanskem vrtcu ustrahovani, vzgojiteljice aretirane

Starši otrok iz mesta Vercelli v osrednji Italiji so zgroženi. Več let so bili prepričani, da so svoje malčke puščali v najboljši oskrbi, a so kamere pokazale drugače. V uglednem in dragem vrtcu so namreč zabeležile kar 52 primerov zlorab otrok, od tega 20 hujših. Vzgonjiteljice - tri so že aretirali - so ustrahovale tudi invalidnega triletnika.