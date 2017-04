Je bil Kim Džong Nam umorjen, ker je nameraval postati predsednik Severne Koreje v izgnanstvu?

Truplo Kim Džong Nama so pripeljali v Pjongjang, tam pa so v zameno devetim malezijskim državljanom dovolili zapustiti državo. Malezija in Severna Koreja sta na ta način zakopali bojno sekiro, še vedno pa se ne ve, kdo je umoril Nama. ZDA in Južna Koreja sta prepričani, da sta bili Vietnamka in Indonezijka le žrtvi severnokorejskih agentov, Pjongjang je za umor obtožil ZDA in Južno Korejo.