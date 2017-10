Malteška vlada za informacije o umoru novinarke ponuja milijon evrov nagrade

Vlada na Malti je ponudila milijon evrov nagrade in popolno zaščito tistemu, ki ji bo priskrbel informacije o tem, kdo stoji za umorom preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia. Umor novinarke so označili za primer izjemne pomembnosti.

Daphne Caruana Galizia je bila ostra kritičarka premierja Muscata in njegovih laburistov. (Foto: AP)

Premier Joseph Muscato je denarno nagrado v zameno za informacije o napadu in morilcih novinarke, ki jo je označil za veliko pomočnico pravice, parlamentu predlagal že v četrtek, a trije sinovi novinarke Matthew, Andrew in Paul tega niso želeli podpreti. Namesto tega so ga pozvali k odstopu. "Premier nas je prosil za podporo. Dobi jo lahko tako, da pokaže politično odgovornost in odstopi," so sporočili.

Pojasnili so, da bi moral Muscat odstopiti, ker je skušal njihovo "mamo finančno onesposobiti in ji odvzeti človeške lastnosti", s tem pa naj bi šel tako daleč, da se ni več počutila varno, ko je hodila po cesti.

Umrla v eksploziji avtomobila

53-letna novinarka je bil ubita v ponedeljek popoldne, ko je njen avtomobil le nekaj metrov po tem, ko je odpeljala izpred doma, eksplodiral. Malteška policija je v torek zatrdila, da v zadnjih dveh tednih ni prejela nobenih obvestil o morebitnih grožnjah Galizii, ki je bila sicer ostra kritičarka premierja Muscata in njegovih laburistov.

A Muscat zavrača vsakršne namige o vpletenosti v novinarkino smrt in obljublja temeljito preiskavo. Novinarka je zavrnila policijsko varovanje, ki so ji ga ponudili.

Daphne Caruana Galizia je poskrbela za veliko razburjenje na Malti, ko je objavila članek v povezavi z razkritji t. i. panamskih dokumentov, da je bilo eno od podjetij, ki je zaslužke skrivalo v davčnih oazah v Karibih, v lasti Muscatove žene. Malteški premier je to zanikal.