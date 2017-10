Malteško novinarko ubila bomba, sprožena na daljavo s pomočjo mobilnega telefona

Preiskovalci domnevajo, da je malteško preiskovalno novinarko ubila na daljavo sprožena bomba. Daphne Caruana Galizia, ki je bila poznana po preiskovanju vladne korupcije, je umrla v ponedeljek v eksploziji avtomobila.

Matthew Caruana Galizia, eden od njenih sinov, je po poročanju Independenta povedal, da je takoj po poku stekel k materinemu vozilu, a videl zgolj "dele njenega telesa, ki so leteli vse naokrog".

Umor je pretresel celotno Malto, najmanjšo državo v Evropski uniji. Tamkajšnji premier Joseph Muscat, novinarka mu je bila precejšen trn v peti, je obljubil nagrado za vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o umoru.

A vsi trije njeni sinovi so kategorično zavrnili omenjeno ponudbo in namesto tega Muscata pozvali k odstopu. "Osebe, ki so poskušale utišati našo mamo, odkar pomnimo, ne bi smele pozivati k razkrivanju resnice."

Muscat očitno ne razmišlja o odstopu, saj je v četrtek odpotoval na zasedanje predstavnikov Evropske unije v Bruslju, njegova predstavnica za stike z javnostjo je ob tem dejala, da preiskovalci napredujejo pri preiskavi umora.

"Zbrani dokazi so pokazali, da so bombo namestili pod avtomobil in jo sprožili na daljavo," je povedala. Na pomoč pri preiskavi naj bi Maltežani poklicali tudi tuje preiskovalce, med drugim britanske, ki bodo poskušali ugotoviti, s katere mobilne naprave so sprožili eksplozijo.

A policijski komisar Lawrence Cutajar je v Valletti zanikal, da bi se preiskavi pridružili Britanci, bodo pa v njej sodelovali nizozemski in ameriški kriminalisti. Cujatar je še dejal, da niso nikogar aretirali in hkrati opozoril, da je prezgodaj za različne domneve in zaključke. Najprej je treba zbrati vse dokaze. Trenutno tudi še ne morejo z gotovostjo trditi, da je bil pri umoru uporabljen močno plastično razstrelivo semtex.

Na Malti še vedno žalujejo za umorjeno novinarko. (Foto: AP)

Mediteranski otok je bil v zadnjih letih sicer priča kar nekaj napadom z bombo, a je šlo v večini za obračune kriminalnih tolp, prav tako niso nikoli uporabili tako močnega razstreliva kot v primeru ubite novinarke.

53-letna Caruana Galizia je na svojem blogu objavljala zapise, v katerih je večkrat obtožila Muscata in druge vladne predstavnike, da v davčnih oazah skrivajo denar. Obtožbe so vsi po vrsti zanikali, premier Muscat je novinarko celo tožil.

"Policija bo morda ugotovila, kdo stoji za napadom, morda pa tudi ne. A dokler bodo naši državni voditelji ostali na svojih položajih, to niti ni pomembno," so na družbenem omrežju Facebook zapisali njeni trije sinovi, Matthew, Andrew in Paul. "Edina sprejemljiva možnost je, da Muscat odstopi. Odstopi zaradi vloge pri rojstvu družbe, ki temelji na strahu, kriminalu, nezaupanju in korupciji."

Ob prihodu v Bruselj je Muscat zanikal, da bi iz Malte napravil "mafijsko državo".

Evropski parlament naj bi prihodnji teden sicer razpravljal o zaščiti novinarjev in medijske svobode na Malti, kjer naj bi vlada bdela nad pravosodjem in policijo. "Malta je meka za pralce denarja in davčne utajevalce," je dejal nemški evropski poslanec Sven Giegold.

Muscat se je odzval z besedami, da je Malta transparentna prav toliko kot vsaka druga evropska država.