Ožja sodelavca La Penove priprta zaradi suma zlorabe evropskih sredstev

Francoska policija je po poročanju Reutersa priprla dva člana kabineta francoske političarke in kandidatke za predsednico Marine Le Pen. Policija je zaslišala in nato pridržala varnostnika Thierryja Legierja in vodjo kabineta Catherine Griset v okviru preiskave sumov, da je Le Penova okoli 340.000 evrov sredstev iz Evropskega parlamenta nezakonito namenila za njune plače. Policija preiskuje, ali je stranka vzpostavila sistem, s katerim je preko navideznih pogodb o delu asistentov v Evropskemu parlamentu plačevala sodelavce stranke v Franciji.

Francoska policija zadevo preiskuje po tem, ko je Evropski urad za boj proti goljufijam Olaf ugotovil, da je Le Penova evropski denar, namenjen za plače asistentov, namenjala za plače omenjenih dveh sodelavcev Nacionalne fronte, ki sta delala za stranko v Franciji. Ta institucija je od Le Penove zato že zahtevala, naj evropska poslanka parlamentu do 31. januarja vrne 298.000 evrov, do 28. februarja pa še skoraj 42.000 evrov. Ker tega ni hotela storiti, ji sedaj mesečno trgajo polovico od 16.000 evrov plače.

Le Penova trdi, da Francozi ne bodo padli na očitke, ampak prepoznali politične trike. (Foto: AP)

Čeprav bi očitki lahko škodovali njeni javni podobi, je Le Penova dejala, da zaupa svojim volivcem, ki ne bodo nasedli "manipulacijam", kakor je očitana dejanja poimenoval njen odvetnik Marcel Ceccaldi.

"Francozi prepoznajo razliko med resničnimi škandali in umazanimi političnimi triki," je bila jasna Le Penova, ki v primeru zmage napoveduje umik Francije iz območja evra ter referendum o izstopu države iz unije. Političarka sicer zanika, da bi storila karkoli narobe. Za sporne pogodbe o delu trdi, da jih je predložila kot del dogovorjene računovodske prilagoditve.

Sredina preiskava je sledila policijski akciji, ki se je začela v ponedeljek na sedežu republikanske stranke Nacionalna fronta. La Penova je bila takrat v tujini.

Francozi gredo aprila na volitve

Marine Le Pen je zaradi afere sedaj v središču zanimanja javnosti, medtem ko so bili žarometi zadnje dni uperjeni predvsem v njenega protikandidata na predsedniških volitvah, Francoisa Fillona, ki mu očitajo, da je mimo pravil zagotavljal dobro plačane službe za svojo soprogo in otroke. Po razkritju je padel na tretje mesto v javnomnenjskih raziskavah.

Torkova anketa, ki sta jo objavila televizija BFMTV in revija L'Express, je pokazala, da se je vrnil na drugo mesto Fillon, potem ko se je sredinskemu kandidatu Emmanuelu Macronu zmanjšala podpora. Anketa Le Penovi napoveduje največ glasov v prvem krogu volitev 23. aprila, manj verjetno pa je, da bo zmagala v drugem krogu 7. maja.