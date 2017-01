Maroški trener boksa osumljen, da je rekrutiral mladino za IS

Španski policisti so v obalnem mestu San Sebastian na severu države aretirali maroškega trenerja boksa, ki je osumljen rekrutiranja ljudi za skrajno skupino Islamska država (IS).

Osumljenec naj bi prek spleta in osebnih stikov v okviru svojega poklica "zelo aktivno" rekrutiral od leta 2010, so še zapisali. Tiste, ki mu jih je uspelo pridobiti, je pošiljal v Turčijo, kjer so jih urili za napade v Evropi. Šlo je predvsem za "mlade ljudi, ki jim je grozila socialna izključenost," so sporočili iz španskega notranjega ministrstva.

Maročan je po navedbah ministrstva vodil celico IS, v kateri sta sodelovala še najmanj dva druga moška, ki so ju pred časom aretirali v Maroku in Franciji. Šlo naj bi tudi za enega od štirih ljudi, ki jih je francoska policija novembra prijela v Strasbourgu. Načrtovali naj bi napad v Parizu, med možnimi tarčami pa sta bila božični sejem in park Disneyland.

Od junija 2015, ko je Španija stopnjo teroristične ogroženosti dvignila na četrto oziroma drugo stopnjo, so aretirali 181 skrajnežev.