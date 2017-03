Masood naj bi pred napadom družini rekel, da gre na potovanje, njegova žena pravi: Žalostna in šokirana sem

Rohey Hydara, žena westministerskega napadalca Khalida Masooda, ki je prejšnjo sredo v napadu v Londonu ubil štiri ljudi, je dejala, da je "žalostna in šokirana" nad tem, kar je naredil njen partner, ter da njegovo dejanje močno obsoja. "Izrekam iskreno sožalje vsem žrtvam napada, ranjenim pa želim čimprejšnje okrevanje," je dejala 39-letna Hydara, ki je bila nazadnje v zvezi z Masoodom, ta je bil sicer poročen večkrat.

Hydara je tudi ena od osmih oseb, ki so jo aretirali v zvezi z napadom prejšnji teden, a so jo po nekaj zaslišanjih izpustili na prostost, saj je po poročanju Telegrapha "povsem oprana vsakršne krivde v zvezi z napadom". Le ena oseba je še vedno v pridržanju, ostale so prav tako že izpustili.

Kot še poroča Telegraph, naj bi Masood, preden je izvedel napad, lagal svoji družini. Dejal jim je, da gre na potovanje v Savdsko Arabijo. "Khalid ni priznal resnice niti svoji ženi, ki ni mogla predvideti napada. Zavedal se je, da bi mu, če bi ji priznal svojo namero, to dejanje hotela preprečiti," je za omenjeni časopis dejal neimenovani vir.

Že včeraj se je v medijih oglasila tudi Masoodova mama, ki je prav tako izrazila globoko pretresenost.