Mati vseh bomb pokončala več kot 90 džihadistov

Število borcev džihadistične skupine Islamska država (IS), ki so bili ubiti v ameriškem napadu z največjo konvencionalno bombo, imenovano tudi "mati vseh bomb", se je dvignilo čez 90, so sporočili afganistanski uradniki. Bomba je uničila kompleks podzemnih rovov IS v afganistanski provinci Nangarhar.

Bomba je ubila najmanj 92 borcev IS, je sporočil guverner okrožja Ačin Esmail Šinvari. Tiskovni predstavnik province Nangarhar Atulah Kogjani je medtem navedel 90 smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Število se je s tem skoraj potrojilo glede na prva poročila, ki so govorila o 36 ubitih skrajnežih.

Šinvari je ob tem vztrajal, da med žrtvami ni bilo vojakov in civilistov. Varnostni strokovnjaki so namreč opozarjali, da je IS svojo utrdbo zgradila blizu civilnih domov, vlada pa je zatrdila, da je na tisoče družin v zadnjih mesecih bojev že pobegnilo s tega območja. Afganistanska vojska naj bi območje celo evakuirala.

Do prvega napada s t. i. "materjo vseh bomb", največjo nejedrsko bombo, imenovano GBU-43B, je prišlo v četrtek. Bomba vsebuje 8,48 tone eksploziva H6, kar ustreza moči 11 ton TNT.

Število pripadnikov IS, ki naj bi bili ubiti v bombnem napadu, narašča. (Foto: AP)

Moč IS v Afganistanu slabi

Afganistanski predsednik Ašraf Gani je napad podprl. Nekateri uradniki iz njegovega bližnjega kroga pa so protestirali proti temu, kar so označili za izkoriščanje Afganistana kot testnega polja za orožje. Opozorili so tudi na dejstvo, da ZDA napadajo skupino, ki obvladuje le majhen delček ozemlja in ne predstavlja velike grožnje.

IS je močno prisotna v Siriji in Iraku, v zadnjih letih pa se je razširila tudi v Afganistan. Vendar pa v tej državi izgublja vpliv tako v luči stalnih ameriških zračnih napadov kot tudi kopenske ofenzive, ki jo vodijo afganistanske sile.