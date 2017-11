Mayeva naj bi bila pripravljena EU ponuditi dodatnih 20 milijard funtov

Britanska premierkaTheresa May je v govoru septembra v Firencah zagotovila, da ne bo nobena članica zaradi brexita plačala več ali prejela manj denarja. To se je razumelo kot zagotovilo, da bo Britanija prispevala okoli 20 milijard evrov, kolikor znaša njen neto prispevek v proračun do konca sedanjega večletnega finančnega okvira.

Glede na današnje poročanje časnika Sun naj bi se sedaj ta znesek povišal za še 20 milijard funtov (22,2 milijarde evrov).

Britanska premierka Theresa May naj bi bila pripravljena EU v okviru finančne poravnave ob izstopu iz povezave plačati dodatnih 20 milijard funtov. (Foto: AP)

V doslej šestih krogih pogajanj med EU in Veliko Britanijo je bil dosežen le majhen napredek. Strani še vedno nista dosegli dogovora pri treh ključnih točkah - finančni poravnavi, meji na irskem otoku in pravicah državljanov EU, ki živijo na Otoku.

Šele ko bo na teh področjih dosežen zadosten napredek, se bodo lahko začeli pogovore o prihodnjih trgovinskih odnosih in prehodni ureditvi. Cilj je bil, da bi korak naprej naredili na vrhu EU decembra, kar pa je še pod vprašajem.

Kot je danes v Bruslju v odgovoru na novinarsko vprašanje, če bi 40 milijard funtov predstavljalo "zadosten napredek", dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Margaritis Schinas, ne želi ugibati o tem. Za obravnavo teh vprašanj po njegovih besedah obstajajo zelo strukturirani okviri.