Mayeva po brexitu EU predlaga dveletno prehodno obdobje

Britanska premierka Theresa May je v Firencah predlagala, da bi za Veliko Britanijo po njenem izstopu iz unije, predvidenem za marec 2019, veljalo prehodno obdobje v odnosih z EU, ki bi trajalo okoli dve leti.

V tem času bi moralo Združeno kraljestvo imeti dostop do enotnega evropskega trga, ki ga bo sicer kasneje zapustilo, tako kot carinsko unijo. Članice unije po njenih besedah v tem obdobju ne bodo "plačevale več ali dobile manj".

Podrobnosti bodo stvar pogajanj, je odgovorila na vprašanje, ali bi bila Velika Britanija pripravljena plačati za dostop do enotnega trga.

Po njenih besedah morata strani najti nov okvir, ki jima bo omogočil partnerstvo, a ni jima treba začeti iz nič kot pri trgovinskih sporazumih z drugimi državami. Zavzela se je za "kreativne rešitve" v prihodnjih trgovinskih odnosih med Veliko Britanijo in EU. Ob tem je zagotovila, da Velika Britanija ne bo posnemala norveškega ali kanadskega modela.

Mayeva je izpostavila, da imata EU in Velika Britanija zdaj priložnost za novo partnerstvo, ki bo koristilo obema. "Hočemo biti vaš najmočnejši prijatelj in partner," je dejala. Ponovila je, da Velika Britanija zapušča EU, a ne Evrope. (Foto: AP)

Britanska premierka je imela govor tri dni pred za ponedeljek napovedanim začetkom četrtega kroga pogajanj o brexitu v Bruslju. V nasprotju z glavnim pogajalcem unije za brexit Michelom Barnierjem, ki je kritičen do premajhnega napredka v pogajanjih, je Mayeva danes dejala, da so bila dosedanja pogajanja trda, a sta strani dosegli napredek.

Pri tem je omenila vprašanje Severne Irske, pri katerem sta, kot je dejala, obe strani poudarili, da nočeta fizičnih pregrad med Irsko in Severno Irsko.

Napredek v pogajanjih so po mnenju Mayeve dosegli tudi glede pravic državljanov. Povedala je, da želi, da bi britanska sodišča po brexitu upoštevala odločitve Sodišča EU, kar zadeva pravice državljanov unije. Italijanskim državljanom na Otoku je sporočila: "Hočemo, da ostanete, cenimo vas". Dodala je, da je njen cilj, da bi lahko nadaljevali življenje na Otoku.

V svojem težko pričakovanem govoru o brexitu je tudi zagotovila, da bo Velika Britanija spoštovala svoje obveznosti do EU in pokrila "pravičen del stroškov", povezanih z izstopom iz povezave.

V Bruslju pričakujejo med 60 in 100 milijard evrov

Glede enega najtežjih ločitvenih vprašanj, finančne poravnave, je britanska premierka zagotovila, da bo Velika Britanija spoštovala svoje finančne obveznosti do EU in pokrila "pravičen del stroškov", povezanih z izstopom iz povezave. Konkretnih številk tudi tokrat ni omenila. V Bruslju sicer pričakujejo med 60 in sto milijard evrov.

Mayeva je tudi dejala, da je nujno ohraniti kakovost sodelovanja na področju varnosti. To ni ključno samo zato, ker se oboji soočamo z enakimi grožnjami, ampak ker delimo skupne vrednote. Ob tem je povedala, da Velika Britanija uniji predlaga nov strateški dogovor, varnostni sporazum.

Ponudba za novo partnerstvo

Britanska premierka je v odgovoru na novinarsko vprašanje, kaj po govoru pričakuje od Evropske komisije in ostalih članic unije, izrazila upanje, da bodo njen govor sprejeli kot ponudbo za novo partnerstvo. To je po njenih besedah pomembno ne le za Veliko Britanijo, ampak tudi za vso EU.

Novo partnerstvo vrednot in interesov je po besedah Mayeve cilj, h kateremu moramo stremeti. "Prihodnost Britanije je svetla, naši temelji so trdni," je poudarila in dodala, da v Londonu želijo pravila, ki bodo ustrezala posebnim britanskim okoliščinam.

Govora Mayeve v samostanskem kompleksu Santa Maria Novella v središču Firenc se ni udeležil noben predstavnik Evropske komisije. Prav tako ni bilo italijanskega premierja Paola Gentilonija, ampak je Italijo zastopal državni sekretar za evropske zadeve Sandro Gozi.

Govor Mayeve so poslušali tudi britanski minister za brexit David Davis, finančni minister Philip Hammond in zunanji minister Boris Johnson. (Foto: AP)

S premierko so v Firence prišli tudi zunanji minister Boris Johnson, finančni minister Philip Hammond in minister za brexit David Davis. Po napovedih britanskega veleposlaništva v Rimu naj bi govor Mayeve v dvorani spremljalo skupno okoli 150 ljudi.

Pred samostanom se je dopoldne zbralo okoli sto nasprotnikov brexita, ki so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa nosili transparente. Na nekaterih med njimi je pisalo "Enake pravice za vse Evropejce".

Pred nastopom so se vrstila ugibanja, zakaj je britanska premierka za svoj zgodovinski govor izbrala ravno Firence in ne Londona, kakega drugega zgodovinskega kraja na Otoku ali morda Bruslja.

V njenem kabinetu so odgovorili, da je o EU želela govoriti "v njenem zgodovinskem srcu". "Združeno kraljestvo ima s Firencami, ki so bile v preteklosti znane kot trgovska sila globoke kulturne in gospodarske vezi, ki segajo več stoletij nazaj," so pojasnili. "Te tesne vezi bomo obdržali, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo EU," so dodali.

Župan Firenc Dario Nardella je poudaril, da je Mayeva dobrodošla v mestu dialoga in prestolnici kulture. Kot je zapisal na družbenem omrežju Facebook, bi vsi zdaj imeli priložnost oblikovati "vse bolj združeno, raznoliko in močno Evropo". Malo pred zgodovinskim govorom je dal župan po tem toskanskem mestu izobesiti zastave EU.