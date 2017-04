Mayeva po potrditvi smernic EU pričakuje težka pogajanja

Britanska premierka je pripravljena pogajanja zapustiti tudi brez dogovora. (Foto: AP)

Britanska premierka se je odzvala na stroge ločitvene pogoje, ki so jih v soboto na vrhu EU sprejeli voditelji 27 držav članic. "To in nekateri drugi komentarji evropskih voditeljev kažejo, da prihajajo časi, ko bodo ta pogajanja težka," je dejala Theresa May. Ponovila je tudi svoje stališče, da je pripravljena pogajanja zapustiti tudi brez dogovora, če ji ponudba Bruslja ne bo všeč.



Voditelji 27 članic EU so v soboto v Bruslju rekordno hitro sprejeli politične smernice za pogajanja o izstopu Velike Britanije. Otok so ob tem opozorili, naj si nikar ne misli, da bi z delitvijo unije olajšal dogovor.



Politične smernice bodo podlaga za podrobna pogajalska izhodišča, ki jih bo Evropska komisija predlagala 3. maja, članice pa naj bi jih potrdile 22. maja. Pogajanja se bodo predvidoma začela šele po britanskih volitvah 8. junija.



V EU ob tem izpostavljajo postopen pristop k pogajanjem: najprej je treba opredeliti ključna vprašanja o izstopnem dogovoru, šele nato se bo mogoče začeti pogovarjati o prihodnjem odnosu.



Pravice državljanov, finančna poravnava ter meja med Veliko Britanijo in Irsko so ključna vprašanja, ki jih želi unija razjasniti čim prej. Čim prej želi unija urediti tudi vprašanje selitve dveh evropskih agencij iz Velike Britanije.