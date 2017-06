Mayeva se še pogaja z DUP, pogajanja o brexitu bo začela čez dva tedna

Vodja DUP Arlene Foster in britanska premierka Theresa May. (Foto: AP)

Konservativna stranka britanske premierke Therese May je na četrtkovih volitvah izgubila večino v parlamentu – osvojila je 318 od 650 poslanskih mest – zato zdaj potrebuje podporo 10 poslancev severnoirske konservativne stranke DUP, da sestavi vlado.

Tiskovna predstavnica Downing Streeta je pozno sinoči sporočila, da je premierka zvečer govorila s predstavniki DUP o sodelovanju in se sklicevala na dogovor, da bo DUP podprl vlado, ne bo pa formalno vstopil v koalicijo. "Pozdravljamo vsak dogovor, saj bo doprinesel k stabilnosti in gotovosti celotne države ped začetkom brexita," je dejala tiskovna predstavnica.

Iz urada Mayeve so pred tem sporočili, da se je DUP načeloma strinjal z osnutkom dogovora v podporo konservativni vladi. V DUP so potrdili, da so bili "pogovori doslej pozitivni". Kot so dodali, bodo pogovore nadaljevali prihodnji teden. "Delali bomo na podrobnostih in skušali doseči dogovor za nov parlament," do napovedali.

Zaenkrat je sicer že jasno, da bodo v novi vladi številni pomembni ministri ohranili položaje. Philip Hammond naj bi ostal finančni minister, Boris Johnson zunanji minister, Amber Rudd, ki je bila po ponovnem štetju za las vnovič izvoljena za poslanko, pa notranja ministrica.

Minister za brexit naj bi ostal David Davis, položaj ministra za obrambo pa naj bi še naprej zasedal Michael Fallon. Spremembe je medtem pričakovati na nekaterih nižjih položajih, saj so številni državni sekretarji na volitvah izgubili poslanska mesta.

Mayeva, ki je v soboto ostala brez dveh tesnih sodelavcev – oba sta odstopila po slabem volilnem izidu – je predčasne volitve sklicala sama, saj je upala, da bo s tem okrepila svojo moč pred pogajanju o brexitu. Po volitvah so bili do premierke neusmiljeni nekateri mediji. Londonski časnik The Observer je tako v današnji izdaji zapisal, da je "izgubila kredibilnost in vpliv v svoji stranki, državi in po Evropi" in zato ne more več voditi države. Kot dodaja, da je premierka v zelo zahtevnem položaju, Velika Britanija pa v tem trenutku potrebuje bolj odprto vlado.

Mayeva je v soboto potrdila, da je v telefonskem pogovoru z nemški kanclerki Angeli Merkel povedala, da je Britanija pripravljena na pogajanja o izstopu iz EU in da jih bodo v skladu z napovedmi začeli v roku dveh tednov. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je opozoril, da ne smejo "izgubljati časa" z začetkom pogajanj.