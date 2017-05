Melania na prvi tuji turneji zasenčila moža, slovenski potici pa prinesla svetovno slavo

Ob srečanju s papežem si ženske običajno v znak spoštovanja sicer zakrijejo lase in ramena, a morda je Melania tukaj le nekoliko pretiravala. (Foto: AP)

Trump se je skupaj s prvo damo Melanio v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času vrnil v Washington.

Prva predsedniška turneja Donalda Trumpa na tujem se je zaključila. Trump sicer tudi med devetdnevnim potovanjem po Savdski Arabiji, Izraelu in Evropi ni mogel iz svoje kože in je "postregel" s kar nekaj dejanji, ki so bodisi zabavale bodisi osupnile svetovno javnost.

V Bruslju si je ob obisku otrok v bolnišnici vzela tudi čas za selfije. (Foto: AP)

Z nekoliko bolj subtilnimi gestami, ki pa so kljub temu veliko razkrile tako o njeni osebnosti, kot tudi o odnosu z možem, pa je naravnost navdušila ameriška prva dama Melania. In če smo doslej menili, da predstavlja zgolj lepšo polovico ameriškega predsedniška para, pa je Melania v preteklem tednu svetu dokazala, da zna biti precej samosvoja v trenutkih, ko se ji tako zahoče – v Izraelu je denimo zavrnila Donaldovo roko, v Vatikanu pa ob srečanju s papežem Frančiškom možu ukradla vso pozornost.

Z njeno pomočjo se je svet tako začel spraševati, s čem neki Melania hrani Donalda. Spletno iskanje potice je drastično poskočilo, objavljenih je bilo vsaj 600 člankov v medijih po vsem svetu.

Njene obveznosti "lahkotnejšega" značaja

Devetdnevna turneja je nekoliko bolj razjasnila tudi kakšen odnos sploh ima ameriški predsedniški par. Kljub temu da ne živita skupaj, Melania še zmeraj zvesto stoji možu ob strani, s poletjem pa se bo končno preselila tudi v Belo hišo.

In medtem ko se je njen mož srečeval z voditelji držav, je imela Melania svoje obveznosti. V nasprotju s Trumpovo hčerko Ivanko, ki se je v Vatikanu denimo srečala s predstavniki verske skupnosti Sant Egidio in razpravljala na temo migracij, pa so bile Melaniine zadolžitve nekoliko "lahkotnejšega" značaja. Med drugim je obiskala dve otroški bolnišnici, kjer je barvala z otroki in z njimi posnela tudi par selfijev, v Bruslju pa je obiskala muzej in večerjala pri belgijski kraljici, skupaj z ostalimi ženami udeležencev vrha severnoatlantskega zavezništva.

V Bruslju se je družila s prvimi damami voditeljev Nata. (Foto: AP)

Tako Melania kot Ivanka se na obisku v Savdski Arabiji kljub pričakovanjem nista odločili za naglavno ruto.

Tuji mediji so od trenutka, ko je Melania stopila z letala v Savdski Arabiji, pod drobnogled vzeli tudi njeno garderobo. Tam je v oči padel črni kombinezon oblikovalke Stelle McCartney, ki je močno spominjal na tako imenovano abayo – oblačilo, ki ga nosijo muslimanke. V Izraelu se je oblekla v belo, po judovskem prepričanju barvo čistosti in miru, ob srečanju s papežem pa v črnino, na glavi je nosila črno čipko.

V Izraelu se je odela v belo. (Foto: AP)

Malo manj je bila javnost sicer navdušena nad rožnatim suknjičem, vrednim dobrih 51.000 dolarjev oziroma dobrih 45.000 evrov, ki ga je imela oblečenega na Siciliji.