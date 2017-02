Melania priredila glamurozno večerjo in si prislužila Donaldovo pohvalo

Bela hiša je v času podelitve filmskih nagrad oskar priredila guvernersko večerjo oziroma ples, katerega gostiteljica je bila prva dama ZDA Melania Trump, ki si je od moža prislužila pohvalo, da je vse imenitno organizirala. To je bila njena prva uradna družabna funkcija v Beli hiši, odkar je Donald Trump prevzel oblast.

Trump v času večerje z guvernerji ni mogel spremljati podelitve oskarjev in se tako po svoji stari navadi ni mogel nemudoma odzvati na zbadljivke, ki so prihajale iz Hollywooda na njegov račun. "To prireditev gleda na milijone ljudi v 225 državah, ki nas zdaj sovražijo. Predsedniku Donaldu Trumpu se želim zahvaliti. Se spomnite, ko se je lani zdelo, da so oskarji rasistični? Zahvaljujoč njemu zdaj nihče več ne misli tako. V Hollywoodu ne diskriminiramo na podlagi države, iz katere prihaja človek. Mi jih diskriminiramo na podlagi njihove starosti in teže," je dejal voditelj Jimmy Kimmel.

Poleg tega da se ni jezil zaradi kritik slavnih v Los Angelesu, je bil vesel, ker je prišlo kar 46 guvernerjev in guvernerk ter njihovih zakoncev, kar naj bi bil rekord.

Bela hiša okrašena "spomladansko", Trump spet kritiziral Obamacare

Melania je prišla oblečena v črno tesno oprijeto obleko, Bela hiša pa je bila okrašena "spomladansko", poročajo novinarji iz Bele hiše. Med drugim zaradi vonja po jasminu in vrtnicah. Prva dama ZDA je sporočila, da s ponosom vabi guvernerje na dogodek, kamor prihajajo skupaj kot ena nacija brez političnih etiket in strankarskih interesov.

Trump je v govoru osvetlil svoje dosežke, odkar je prevzel položaj. "Bilo je zelo zabavno," je dejal. Spet je izpostavil, da ima t. i. Obamacare "velikanske težave" ter da je treba reformo nadomestiti.

Za predsednikovo mizo je sedel guverner Virginije, demokrat Terry McAuliffe, sicer velik politični nasprotnik Trumpa in velik prijatelj Billa ter Hillary Clinton. Do trenutka, ko so novinarje pregnali iz dvorane, se s Trumpom nista stepla, ampak sta si celo nazdravljala in se hvalila.