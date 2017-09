Melania Trump v boju proti spletnemu nasilništvu. Kritiki pa: Govor naj raje prebere svojemu možu

Na Melanio Trump se je vsul plaz kritik zaradi govora. (Foto: AP)

Ameriška prva dama Melania Trump je spregovorila na srečanju zakoncev ali partnerjev svetovnih voditeljev, ki se udeležujejo 72. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Osredotočila se je na pomembnost zaščite otrok pred nevarnostmi današnjega časa.

''S svojim zgledom moramo učiti otroke, da bodo dobri upravitelji sveta, ki ga bodo nasledili. Zapomniti si moramo, da nas gledajo in poslušajo. Kot odrasli smo odgovorni,'' je poudarila.

''Noben otrok ne bi smel trpeti lakote, biti ustrahovan, izoliran ali prestrašen, ne bi smel trpeti zaradi spletnega nasilništva. Stopiti moramo skupaj in zagotoviti svetlo prihodnost svojim otrokom,'' je poudarila Trumpova, ki si je za priložnost nadela nekaj tisoč evrov vredno živo rožnato obleko, popularno na newyorškem tednu mode.

''Vsakega otroka moramo naučiti empatije, prijaznosti, integritete in pravega vodstva, to pa lahko učimo le z zgledom,'' je nadaljevala v govoru pred občinstvom, v katerem so med drugim bile kanadska prva dama Sophie Trudeau in francoska Brigitte Macron (ki je bila letos tudi že tarča nenavadnih opazk Donalda Trumpa o njeni postavi).

Spremljevalni dogodki ZN so pomembni za prve dame, ki želijo svetu oznaniti svoja prepričanja. (Foto: AP)

Torej, vse lepo in prav, če ne bi njen mož v marsičem predstavljal ravno nasprotno od povedanega.

Na Melanio Trump se je vsul plaz kritik, češ naj ta govor raje prebere svojemu možu - ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je znan po žaljivih zapisih na Twitterju. Številni so ga označili za prvega nasilneža na spletu.

''Ironija je mrtva,'' je tvitnila Joy-Ann Reid, voditeljica na MSNBC. Prva dama seveda v govoru niti z besedo ni omenila svojega moža. V preteklosti je že večkrat stopila na njegovo stran, ko je zapisal kakšno obrvi dvigajočo besedo ali pa ko je zaokrožil posnetek o vse prej kot spoštljivem odnosu Trumpa do žensk. Trumpova je to odpravila z oznako, da gre za tipične moške pogovore v slačilnici.

''Melania Trump govori o spletnem nasilništvu, medtem ko je njen mož v tem najhujši. Kot bi bil v coni somraka,'' je zapisal uporabnik Twitterja. Spet drugi je komentiral, da je njen sedemminutni govor velika šala.

Ni sicer prvič, da se je morala Trumpova otepati kritik, saj je podoben odziv zaradi istih razlogov doživela že lani novembra, ko je napovedala, da se bo borila proti spletnem nasilništvu.

Kritiki so menili, naj govor prebere možu. (Foto: AP)

Njena tiskovna predstavnica Stephanie ­Grisham je poudarila, da se Trumpova ''ne bo izognila delu, v dobro katerega je prepričana, samo zato, ker drugi pravijo, da je to slaba ideja''. ''Tu ne gre za politiko. Tu gre za uporabo njene vloge prve dame, da lahko pomaga kar se da največ otrokom,'' je, kot poroča Washington post, dejala Grishamova.

Številne prve dame so se in se v svojih programih osredotočajo predvsem na pomoč otrokom. Spremljevalni program za zakonce in partnerje svetovnih voditeljev pri Združenih narodih je bil v preteklosti že večkrat ključen dogodek za prve dame, ki so želele svetu sporočiti svoje ideje.