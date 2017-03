Melania Trump prvič samostojno v vlogi gostiteljice v Beli hiši

Fotogalerija (7)













Prva dama ZDA Melania Trump se je predstavila v novi vlogi. V Beli hiši je ob dnevu žena prvič samostojno gostila okoli 50 žensk.

Med povabljenci so bile Karen Pence, žena podpresednika ZDA Mikea Penca, svetovalka Donalda Trumpa Kellyanne Conway, sekretarka za izobraževanje Betsy DeVos, manjkala ni niti Ivanka Trump, njena pastorka. Danes naj bi se Melania skupaj z Donaldom na večerji srečela še s senatorjem Tedom Cruzom in njegovo ženo Heidi.

Še preden je Melania imela svoj govor, so novinarji morali prostor zapustili. Tako za zdaj ni znano, o čem je govorila.

Več kot Američani o Melanii vedo, raje jo imajo

CNN pa poroča, da ugled Melanie Trump v očeh Američanov narašča. Več kot Američani vedo o njej, bolj jim je všeč, kaže anketa.

Približno 52% Američanov ima pozitivno mnenje o Melanii Trump. To je kar za 36 odstokov več kot pred inavguracijo. Februarja 2016 je nekdanjo manekenko preziralo 24 odstotkov Američanov, negativno mnenje o njej je imelo 31 odstotkov, 23 odstotkov pa zanjo ni nikoli slišalo. Zdaj le trije odstotki Američanov ne vedo, kdo je prva dama.

Ugodni rezultati so posledica neopredeljenih Američanov, kaže anketa. 86 odstotkov republikancev ima lepo mnenje o prvi dami, medtem ko le 22 odstotkov demokratov čuti enako. Ta razlika oziroma razpon med republikanci in demokrati glede prve dame je za Melanio Trump veliko večji, kot je bil za Michelle Obama. Ta je aprila 2009 nadušila 93 odstotkov demokratov in 50 odstotkov republikancev.

Še en zanimiv podatek ankete o Melanii Trump: moški jo imajo raje kot ženske – 58 odstotkov moških in 46 odstotkov žensk jo ocenjuje pozitivno. Michelle Obama je imela v tej kategoriji 78-odstotno podporo žensk in 68-odstotno moških.