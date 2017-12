Melania Trump si želi praznike preživeti na samotnem tropskem otoku 

Ameriška prva dama Melania Trump je obiskala otroško bolnišnico v Washingtonu, kjer je malim borcem prebrala knjigo in odgovarjala na njihova vprašanja. Povedala je, da je njena najljubša božična pesem Sveta noč. In kakšne želje je poslala dobremu možu v rdečem? ''Božička sem prosila za mir na svetu, zdravje, ljubezen in prijaznost,'' je odvrnila.