FOTO in VIDEO: Melania v govoru izpostavila svoje migrantsko ozadje in se zavzela za enakost med spoloma

Ameriška prva dama Melania Trump je v svojem nagovoru na večerji ob mednarodnem dnevu žena, kjer se je prvič pojavila kot samostojna gostiteljica v Beli hiši, izpostavila svojo migrantsko zgodovino.

"Kot migrantka, ki je odraščala v komunistični družbi, zelo dobro vem, kako pomembni so svoboda in enake možnosti – ideali, na katerih je bila zgrajena ta velika nacija in proti katerim stremi že vso zgodovino," naj bi dejala po poročanju CNN, ki se je dokopal do njenega govora. Novinarji so namreč morali zapustiti prizorišče.

Večerje s prvo damo se je udeležilo okoli 50 žensk, med drugim tudi njena pastorka Ivanka Trump, podpredsednikova žena Karen Pence, svetovalka Bele hiše Kellyanne Conway in sekretarka za izobraževanje Betsy DeVos.

Prva dama je poudarila, da z izobrazbo lahko preprečimo neenakost med spoloma. Zavzela se je, da bo te razlike skušala zmanjšati. "Še naprej trdno verjamem, da je izobrazba najbolj močan način za spodbujanje in zagotavljanje pravic žensk. Skupaj bomo to dosegli ne le s prizadevanji za enakost med spoloma na vseh nivojih izobrazbe, pač pa tudi z vzgajanjem vseh otrok, še posebej fantov, da le skozi empatijo, spoštovanje in dobroto lahko dosežemo naše skupne potenciale," je dejala.

Melania je govorila tudi o grozotah, s katerimi se soočajo ženske po svetu, med drugim je opozorila, da so pogosto tudi žrtve trgovine z ljudmi.

"Še vedno obstajajo veliko bolj brutalni in grozljivi načini dejanskega preganjanja po spolu, ki se jim moramo skupaj upreti. Denimo, prisiljeno zasužnjevanje, spolne zlorabe in popolna represija, ki jih je deležno vse preveč žensko okoli sveta. Spomniti se moramo teh žensk v naših molitvah vsak dan in uporabiti združene moči, da jih pomagamo osvoboditi iz takšnih nepredstavljivih in nehumanih okoliščin," je dejala.

Bolj priljubljena od svojega moža

Anketa, ki jo je opravil CNN sicer kaže, da več kot Američani vedo o svoji prvi dami, bolj jim je všeč. Približno 52 odstotkov Američanov ima namreč pozitivno mnenje o Melanii Trump. To je kar za 36 odstokov več kot pred inavguracijo. Februarja 2016 je nekdanjo manekenko preziralo 24 odstotkov Američanov, negativno mnenje o njej je imelo 31 odstotkov, 23 odstotkov pa zanjo ni nikoli slišalo. Zdaj pa le trije odstotki Američanov ne vedo, kdo je prva dama.

Po anketah tako kaže, da je po priljubljenosti prehitela svojega moža Donalda Trumpa, ki velja za najmanj priljubljenega predsednika v zadnjih petdesetih letih. Po zadnji anketi, ki so jo opravili v začetku februarja ima namreč Trump kar 53 odstotkov Američanov slabo mnenje o svojem predsedniku, le 44 odstotkov pa podpira njegovo delo.