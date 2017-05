Merklova nezadovoljna s Trumpom: Evropejci moramo svojo usodo vzeti v svoje roke

Nemška kanclerka Angela Merkel je pozvala Evropejce, naj stopijo skupaj. "Časi, ko smo se lahko zanesli na druge, so mimo," je dejala Merklova. Njene besede so se nanašale na srečanje skupine G7, kjer je ameriški predsednik Donald Trump kljub prizadevanjem ostalih udeležencev ostal na svojem bregu glede podnebnih sprememb in pariškega sporazuma.