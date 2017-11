Merklova ponovila pomembnost oblikovanja stabilne vlade, tudi Schulz pripravljen na pogovore

Predsednica krščansko-demokratske unije (CDU) Angela Merkel je danes v Berlinu ponovila, da je v luči novih izzivov tako doma kot v tujini treba oblikovati stabilno vlado.

Ta je po njenem namreč pomembna pri reševanju problemov ljudi, Merklova pa je pripravljena, da bo konservativna unija CDU/CSU "sidro stabilnosti" v prihodnjem mandatu. Od Nemčije pa veliko pričakujejo tudi v Evropski uniji, je dodala.

Merklova in Schulz se bosta ponovno pogovarjala o možnosti sodelovanja. (Foto: AP)

Opozorila je, da so se v zadnjih letih pojavili številni novi problemi in izzivi, s katerimi se bo morala spopasti nova nemška vlada. V državi se bodo morali po mnenju kanclerke osredotočiti na digitalizacijo, razvoj gospodarstva, migrante in integracijo ter socialne probleme. Glede zunanje politike pa je izpostavila prihodnost Evropske unije, odnose z Rusijo in ZDA ter razmere na Bližnjem vzhodu. "Nemčija mora biti sposobna ukrepati," je dejala.

Pripravljeni na pogovore s socialdemokrati (SPD) in na sprejemanje kompromisov

Za oblikovanje stabilne vlade pa obstajata le dve možnosti - propadla jamajška koalicija z liberalci (FDP) in Zelenim ter velika koalicija s SPD. Tako kot so bili zagnani voditi pogajanja s FDP in Zelenimi pa so sedaj pripravljeni tudi na pogovore s socialdemokrati, je pojasnila.

Pokazala je razumevanje, da v pogajanjih vsaka stranka izhaja iz svojega političnega programa in da ne želi izgubiti identitete, tudi sami so taki. Vendar je po njenem zelo pomembno iskanje kompromisov. "Oblikovanje vlade ni možno brez kompromisov," je še dejala.

Novo nemško vlado bodo najverjetneje tako oblikovali šele prihodnje leto.

Vodstvo krščansko demokratske unije (CDU) se je v nedeljo zvečer po štiriurnih pogovorih soglasno izreklo za nadaljevanje velike koalicije s SPD, s čimer naj bi po propadu uvodnih pogovorov o oblikovanju jamajške koalicije končali zastoj pri oblikovanju nove nemške vlade.

Schulz: Obstaja več možnosti sodelovanja z vlado

Vodja SPD Martin Schulz je potem, ko je njegova stranka na septembrskim parlamentarnih volitvah dobila rekordno nizko podporo, v preteklosti izključil možnost novega oblikovanja velike koalicije, a je v zadnjih dneh tudi zaradi številnih pritiskov omilil svoje stališče.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki se je izrekel proti predčasnim volitvam, je za četrtek napovedal srečanje z vodjo CDU, CSU in SPD, Merklovo, Horstom Seehoferjem in Schulzem, ki bo najverjetneje začetek novega kroga pogajanj o oblikovanju vladne koalicije.

V Berlinu je pojasnil, da obstaja več možnosti sodelovanja z bodočo nemško vlado, ne le velika koalicija. Priznal je, da je SPD trenutno v težki situaciji in da ne more predvideti, kakšen bo zaključek pogovorov v četrtek pri nemškem predsedniku Frank-Walterju Steinmeierju.

Pojasnil, da so se za srečanje z Merklovo in predsednikom krščansko-socialne unije (CSU) Horstom Seehoferjem odločili predvsem zaradi Steinmeierjevega poziva, ki ga ne bi bilo vljudno zavrniti. "Gremo v pogovore, pri katerih ne vemo, kam bodo vodili," je dejal Schulz.

Dodal je, da so še vedno odprte vse možnosti glede oblikovanja vlade in sodelovanja z njo. Med drugim je navedel manjšinsko vlado ter tako imenovano kenijsko, pri kateri bi sodelovali CDU/CSU, SPD in Zeleni. Več bo znano po četrtkovem srečanju, po katerem se bodo zagotovo še enkrat sestali vodje CDU, CSU in SPD, je pojasnil Schulz.

Ob tem je opozoril, da socialdemokrati ne bodo prisiljeni v sprejemanje ultimatov. Zagovarjal je volilni program SPD, ki da bo osnova kakršnihkoli pogovorov z unijo. Po njegovem se je pomembno osredotočiti na vsebino in argumente, ne pa "taktiziranje".

Pomembno vlogo pri odločanju o prihodnosti pa bo imela tudi stranka, je dejal Schulz. "Vsaka odločitev bo usklajena znotraj stranke," je pojasnil. Tako se bo v petek po četrtkovem srečanju pri Steinmeierju sestal z vodstvom stranke, ki mu bo predstavil vsebino srečanja. Odločitev o morebitnem sodelovanju s CDU/CSU pa bo prepuščena članom stranke.

Vodja SPD Martin Schulz je v preteklosti izključil možnost novega oblikovanja velike koalicije. (Foto: Reuters)

Čeprav je kongres stranke načrtovan za 7. december, pa takrat najverjetneje še ne bodo odločali o sodelovanju z bodočo vlado. Kot je pojasnil Schulz, bodo namreč o tem odločali po koncu pogovorov z unijo, ko bo jasno, v kakšni obliki bi lahko sodelovali.

Bodo pa člani na decembrskem kongresu razpravljali o najnovejšem razvoju dogodkov in volili predsednika stranke. Za predsednika ponovno kandidira Schulz, ki je danes izrazil pričakovanje, da bo izvoljen z veliko večino.

Je pa podpora socialdemokratom, odkar so omilili svoje stališče glede velike koalicije, upadla. Po danes objavljeni javnomnenjski raziskavi inštituta Forsa jih podpira le 19 odstotkov vprašanih. To je celo manj od zgodovinsko najslabšega rezultata na letošnjih parlamentarnih volitvah, ko so dosegli 20,5 odstotka glasov.