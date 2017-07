Merklova pred vrhom G20 s Trumpom in Erdoganom

Merklova se bo pred skupino G20 sestala z Erdoganom in Trumpom. (Foto: AP)

Kot je povedal tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert, bo sestanek med Angelo Merkel in Recepom Tayyipom Erdoganom potekal na zahtevo Ankare. Odnosi med Nemčijo in Turčijo so po spodletelem poskusu državnega udara pred skoraj letom dni precej napeti. Nemška vlada je pred dnevi Erdoganu prepovedala javni nagovor pripadnikov turške manjšine ob robu vrha G20.

Nemška kanclerka se bo srečala tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, s katerim ne gojita velikih medsebojnih simpatij. To bo njuno tretje srečanje, odkar se je Trump januarja vselil v Belo hišo. Pred odhodom v Evropo je Trump obljubil Merklovi, da ji bo pomagal, da bo srečanje v Hamburgu uspešno.

Merklova ima danes na natrpanem urniku tudi srečanji z avstralskim premierjem Malcolmom Turnbullom in predsednikom vietnamske vlade Nguyen Xuan Phucom.

Ob robu vrha je predviden tudi sestanek Merklove z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, na katerem bo glavna tema ukrajinska kriza.

V petek se bo končno zgodilo tudi težko pričakovano prvo srečanje Trumpa in Putina.