Merklova se ni mogla zadržati: V Nemčiji je več iPhoneov kot v ZDA nemških avtomobilov

Angela Merkel in Mike Pence (Foto: AP)

Nemška kanclerka Angela Merkel očitno kljub temu, da je poudarek Münchenske varnostne konference na varnosti, ni mogla mimo preteklih opazk ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Njegovega podpredsednika Mikea Pencea je spomnila, koliko Applovih izdelkov je mogoče najti v prostoru, in ocenila, da jih je občutno več kot nemških avtomobilov v ZDA.

Trump je januarja v intervjujih izrazil nezadovoljstvo nad dejstvom, da je na newyorški Peti aveniji videti več nemških vozil kot ameriških na nemških cestah. Tudi sicer ZDA preveč uvažajo iz Evrope, je prepričan.

Merklova je v navzočnosti Pencea na pol v šali spomnila, da vendarle tudi Evropa uvaža iz ZDA. "Če pogledamo po tem prostoru in vidimo, koliko iPhoneov in drugih Applovih izdelkov se v njem nahaja, bi rekla, da je lahko podpredsednik povsem zadovoljen. In na Peti aveniji je po mojem mnenju še vedno manjši delež nemških avtomobilov," je dejala.

Na Trumpov očitek se je že takrat odzval tudi nemški podkancler in tedanji gospodarski minister Sigmar Gabriel, ki je dejal, da "bodo morale ZDA proizvajati boljše avtomobile", če želijo to spremeniti. "Ne pomaga, če oslabiš druge, s tem sam ne boš krepkejši," je poudaril.

Trump se je nad prevelikim deležem nemških vozil v ZDA namreč pritoževal v sklopu napovedi, da bodo ZDA avtomobilskemu proizvajalcu BMW naložile visoke dajatve, če ne bo opustil svojih načrtov za gradnjo tovarne v Mehiki namesto v ZDA. Med drugim naj bi ga po žepu udaril 35-odstotni davek na uvoz nemških vozil v ZDA.

(Foto: AP)

Pence potrdil neomajno podporo ZDA Natu in čezatlantskim odnosom

Podpredsednik je v nagovoru na Münchenski varnostni konferenci sicer danes potrdil neomajno podporo ZDA Natu in čezatlantskim odnosom. Glede na to, koliko smo zanje žrtvovali, ne bi smel nihče dvomiti v podporo ameriškega predsednika Trumpa takšnemu partnerstvu, je poudaril. Ponovil je tudi zavezanost ZDA krepitvi demokracije.

"Predsednik me je prosil, naj danes tukaj prenesem sporočilo in zagotovilo, da ZDA močno podpirajo Nato in bodo neomajne v naših prizadevanjih za to čezatlantsko zavezništvo," je po poročanju tujih tiskovnih agencij poudaril Pence.

Kot je dejal, ZDA želijo prijateljstvo z Evropo in vsemi narodi, "ki so krvaveli za naš pakt". "Še naprej bomo dokazovali zvestobo, saj imamo skupno preteklost in imeli bomo skupno prihodnost," je poudaril Pence.

Je pa evropske zaveznike tako kot že obrambni minister ZDA James Mattis pozval, naj povečajo svoje izdatke za skupni obrambni proračun. "Prišel je čas, da storimo več," je poudaril. Članice Nata so se sicer zavezale, da bodo do leta 2024 obrambnemu področju namenile najmanj dva odstotka svojega BDP. Evropske države so trenutno v povprečju pri 1,5 odstotka, ZDA pa obrambi namenijo 3,6 odstotka BDP.

Merklova je na konferenci ponovila zavezanost Nemčije dvema odstotkoma, ob tem pa poudarila, da povečanje obrambnih proračunov za več kot osem odstotkov letno ni izvedljivo.

Pence je izpostavil tudi, da bodo ZDA pod Trumpovim vodstvom "močnejše kot kadar koli", Trumpova administracija pa bo "obnovila arzenal demokracije".

Rusijo je pozval, naj okrepi svoja prizadevanja za umiritev napetosti v Ukrajini. Rusija se mora po njegovih besedah zavedati svoje odgovornosti glede uresničevanja mirovnega sporazuma iz Minska. Glede tega so ZDA neomajne, čeprav skuša Trump najti skupen jezik z Rusijo, je poudaril Pence.