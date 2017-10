V Berlinu prvi pogovori o jamajški koaliciji: 'Ko se gre na pot do Jamajke, se lahko zaide tudi v razburkane vode'

V Berlinu so se začeli prvi ločeni uvodni pogovori med konservativno unijo CDU in CSU z liberalci (FDP) in Zelenimi o možnem oblikovanju t. i. jamajške koalicije. Stranke naj bi iskale predvsem tisto, kar jim je skupno, čeprav se bodo le stežka izognile razlikam, ocenjujejo nemški mediji.

Stranke bodo tako tri tedne in pol po volitvah danes prvič spregovorile o možnem oblikovanju koalicije, kakršne je na zvezni ravni še ni bilo. Prvi so na dnevnem redu pogovori med unijo in FDP, sledilo bo srečanje unije z Zelenimi. Strokovnjaki ocenjujejo, da bodo pogajanja težka, tako zaradi izjav predstavnikov strank med volilno kampanjo kot zaradi razlik med njimi.

V Berlinu so stekli prvi pogovori o jamajški koaliciji. (Foto: AP)

Predsednik krščansko-socialne unije (CSU) Horst Seehofer je pred srečanjem dejal, da bosta za uspešne pogovore potrebna osredotočenost in veliko napora. Izrazil pa je upanje, da bo koalicijska pogodba spisana do božiča.

"Ko se gre na pot do Jamajke, se lahko zaide tudi v razburkane vode," pa je dejal predsednik poslanske skupine CSU Alexander Dobrindt in v prispodobi uporabil ime morebitne bodoče koalicije. Dodal je, da je morje zaenkrat še mirno, vendar pričakuje dolgo pot, saj morajo ugotoviti, kako velike so razlike, ki so bile vidne že v predvolilni kampanji. Najbolj ga zanima stališče Zelenih, saj so razlike z njimi največje.

Vodja Zelenih Cem Özdemir pa je danes v časniku Passauer Neue Presse pozval k pogovorom brez predpogojev. "Vse stranke morajo spet zlesti s svojih dreves, da se lahko pogajamo razumno iz oči v oči," je dejal.

Da bodo pogovori in pogajanja težki, se zavedajo tudi v CDU, kot je to potrdil generalni sekretar stranke Peter Tauber. Podobno pa je dejala že nemška kanclerka in predsednica CDU Angela Merkel.

Predsednik liberalcev Christian Lindner je že pred dnevi ocenil, da trenutno ne obstaja niti skica skupnega projekta.

Po današnjih uvodnih pogovorih se bodo v četrtek sestali liberalci in Zeleni, ki se bodo pomenili o današnjih zaključkih in vtisih. V petek bo sledilo prvo veliko srečanje, na katerem naj bi sodelovalo več kot 50 predstavnikov iz vseh strank.

Socialdemokrati (SPD) pa so danes še enkrat zavrnili možnost velike koalicije s CDU/CSU. Carsten Schneider iz poslanske skupine stranke je namreč v Berlinu dejal, da so v primeru propada pogajanj o jamajški koaliciji bolj verjetne ponovne volitve kot velika koalicija.

"Nismo na voljo za izhod v sili ali kot rezerva za CDU," je dejal. Ob tem je izrazil prepričanje o uspehu pogajanj, tudi zato, ker bo v prihodnjih letih na voljo finančni manevrski prostor v proračunu v višini 40 milijard evrov, kar naj bi po njegovem mnenju olajšalo pogajanja unije, FDP in Zelenih.