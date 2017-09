Prvič po vojni bo Bundestag, kot kaže, sestavljen iz šestih strank, tudi skrajno desne

Merklovi se obeta nov mandat. (Foto: AP)

Volišča so odprta tudi v Nemčiji, kjer 61,5 milijona volilnih upravičencev izbira novo sestavo parlamenta. Zmaga se že četrtič nasmiha konservativni uniji CDU in CSU kanclerke Angele Merkel, medtem ko se bodo morali socialdemokrati (SPD) Martina Schulza, ki so še pred meseci celo upali na zmago, najverjetneje sprijazniti z enim od najslabših rezultatov v zgodovini.

Volišča bodo odprta od 8. do 18. ure, ko gre pričakovati tudi prve rezultate vzporednih volitev. Volilna komisija bo uradne rezultate objavila v ponedeljek. Na tokratnih volitvah so sicer opazili porast povpraševanja za oddajo glasu po pošti in predvidevajo, da bo to storilo rekordno število ljudi. Na zadnjih volitvah je po pošti oddal glas vsak četrti volilni upravičenec.

V luči ugibanj, da naj bi bila volilna udeležba zelo nizka, je nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier sodržavljane tik pred zdajci znova pozval, naj glasujejo. "Volitve so državljanska dolžnost. Pojdite in volite!" je zapisal v mnenjskem prispevku v današnjem Bild am Sonntag. "Vsak glas šteje, vaš glas šteje. Ljudje, ki ne volijo, dovolijo, da drugi odločajo o prihodnosti naše države," je še poudaril nekdanji zunanji minister iz vrst SPD.

Vprašanje je, s kom bo CDU oblikovala koalicijo

Med odprtimi vprašanji tokratnih volitev je predvsem uvrstitev manjših strank in to, s kom bo CDU oblikovala koalicijo. Več kot tretjina volilnih upravičencev je bila po zadnjih anketah še vedno neodločenih.

Glede na ankete, ki CDU pripisujejo okoli 35 odstotkov podpore in SPD med 20 in 25 odstotki, bo zanimiv boj za tretje mesto. Med favoriti zanj so skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), Liberalci (FDP) in Levica. Vstop v parlament naj bi uspel še Zelenim.

Že vstop v parlament, po možnosti celo tretje mesto, je velika zmaga za AfD. Že od 50 letih prejšnjega stoletja skrajno desna stranka ni osvojila sedežev v Bundestagu. Stranka zagovarja, da islam ne spada v Nemčijo, kritična je do evropskih integracij, želi si boljših vezi z Rusijo. Proporcionalno gledano, stranka vseeno ne bo osvojila veliko sedežev, a tuji mediji ocenjujejo, da že vstop v parlament kaže, da tudi v gospodarsko močni Nemčiji obstajo razraščajoče se zrno nezaupanja v obstoječi politični sistem.

Prvič v povojni Nemčiji bo parlament tako najverjetneje sestavljen iz šestih strank. To bo verjetno vplivalo tudi na oblikovanje koalicije. Možno je nadaljevanje velike koalicije unije s SPD, mediji pa ugibajo še o dveh možnih koalicijah, ki jih v Nemčiji doslej še niso imeli. Ena je sestava koalicije iz treh strank, in sicer CDU/CSU, FDP in Zelenih, druga pa je morebitna manjšinska vlada s CDU/CSU in FDP.

Merklova kot simbol stabilnosti

Merklovi se tako obeta že četrti mandat, tuji mediji jo opisujejo kot simbol stabilnosti, saj Nemčijo vodi že od leta 2005. V času največje begunske krize, ko se je odločila na široko odpreti vrata, ji je sicer kazalo nekoliko slabše, saj je bila deležna številnih kritik, češ, da je v Evropo povabila teroriste, a tudi ta vihar je, kot kaže, uspešno prebrodila.

Merklova je v vlogi voditeljice največjega evropskega gospodarstva videla (in preživela) že marsikaj: tri ameriške predsednike, šest italijanskih premierjev in štiri francoske predsednike, naštevajo tuji mediji. Preživela je tudi najhujšo ekonomsko krizo v zadnjem času.

(Foto: AP)

Njen glavni tekmec je bil tokrat Schulz, ki pa je bil v tem mandatu njen koalicijski partner. V predvolilni kampanji se je tako večkrat znašel v nerodni situaciji, ko je kritiziral njeno delo.

Trgi nekoliko bolj mirno

Vsekakor so nemške volitve izjemno pomembne za Evropo in svet, kako tudi ne, ko pa gre za največje gospodarstvo v EU in skupaj s Francijo gonilno silo v politiki EU. Še posebej zdaj, ko potekajo pogajanja o izstopu Velike Britanije iz Unije. Tako Merklova kot Schulz se zavzemata za pogajanja s trdo roko.

Izide volitev v Nemčiji trgi pričakujejo bolj mirno kot ob volitvah v Franciji in na Nizozemskem, ko so številne skrajne stranke ''grozile'' z dobrim rezultatom. Morda bi lahko trge nekoliko prestrašil uspeh AfD.