Mešani signali iz ZDA, Savdska Arabija in zaveznice vesele Trumpovega opozorila Katarju

Iz ZDA so v petek prišli mešani signali glede prekinitve diplomatskih vezi med Katarjem ter Savdsko Arabijo in njenimi zaveznicami. Donald Trump pa je kasneje dejal, da je bil Katar "zgodovinsko podpornik terorizma na visokem nivoju". Pozval je Katar, naj preneha s financiranjem terorizma. "Prosili smo Katar in druge države v regiji, naj naredijo več in hitreje," je dodal.

Sosede Katarja so razumele Trumpovo izjavo kot upravičenje njihovih ukrepov, ki so jih proti Katarju uvedle v ponedeljek.

Trump se je takole srečal s katarskim emirjem med njegovim obiskom v Savdski Arabiji. (Foto: AP)

Združeni arabski emirati so pozdravili "vodstvo predsednika Trumpa v izzivanju spornega podpiranja terorizma Katarja". Kot je pojasnil emiratski veleposlanik v ZDA Jused Al Otaiba, mora Katar sedaj ponovno preučiti svojo regionalno politiko, kar da bo priskrbelo potrebno osnovo za dialog.

Tudi Savdska Arabija je pozvala k takojšni spremembi politike Katarja. "Boj proti terorizmu in ekstremizmu ni več možnost, temveč obveza, ki potrebuje odločujoče in hitre akcije, ki prekinejo financiranje terorizma, ne glede na to kdo ga financira," je za savdsko tiskovno agencijo dejal predstavnik oblasti.

Pozivu k spremembi politike Katarja se je pridružil tudi Bahrajn.

Nobena od treh vlad pa ni komentirala poziva ameriškega državnega sekretarja.

Katar je zanikal vse obtožbe in poslal svojega zunanjega ministra Šejka Mohameda bin Abdulrahman Al Tanija na obisk v določene države, kjer naj bi iskal podporo. V Moskvi se je danes srečal z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, potem ko je v petek obiskal Nemčijo.

Kriza v regiji je izbruhnila v ponedeljek. (Foto: AP)

Lavrov je ponudil, da bi Rusija igrala vlogo posrednika med sprtimi stranmi in dejal, da je največji izziv boj proti terorizmu in zato morajo biti arabske države enotne.

Pomoč pri reševanju spora je sicer že v ponedeljek ponudila Turčija. Turški parlament je kasneje potrdil napotitev vojakov v turško vojaško oporišče v Katarju.

Kriza v regiji je izbruhnila v ponedeljek, ko je Savdska Arabija skupaj z več arabskimi državami prekinila diplomatske odnose s Katarjem. Prekinili so tudi prometne povezave, zaprli meje in to državo osamili. Katarju očitajo, da podpira teroristične organizacije, pa tudi da se preveč zbližuje s šiitskim Iranom.