Michelle Obama mladim: Izobražujte se, bodite zgled!

Michelle Obama apelira na mlade, naj se izobražujejo. (Foto: AP)

Prva dama ZDA Michelle Obama se je v Beli hiši od svojih podpornikov poslovila s čustvenim govorom, v katerem je povedala, da je bila vloga prve dame ZDA največja čast v njenem življenju, navajajo tuiji mediji. "Želim si, da naši mladi ljudje vedo, da so pomembni, da čutijo pripadnost državi," je povedala.

Z besedami, da naj se ne bojijo in da naj bodo osredotočeni, polni upanja je v Beli hiši ob svečanosti za šolskega svetovalca leta 2017 nagovorila mlade. "Izobražujte se, bodite zgled, nikoli ne izgubite upanja, naj vas ne bo strah."

Dogodek je leta 2015 vpeljala prav Michelle Obama in je del njenega programa za spodbujanje visokošolskega izobraževanja, navajajo tudi mediji. Znano je namreč, da se je Obamova v Beli hiši zavzemala za izobraževanje, telesno vzgojo in pa za družine vojakov.

V Beli hiši je gostila glasbene in gledališke predstave, na kulturne dogodke je vabila dijake in študente iz Washingtona, ki jih sicer ne bi doživeli. V času predsedniške kampanje je odločno govorila proti Donaldu Trumpu, saj so jo zmotile njegove pripombe o ženskah.

Dva tedna pred nastopom novega predsednika ZDA je spregovorila tudi o tem, kaj bo pogrešala. "Saj veste, drobne stvari ... pogled na res zeleno travo, to je tako lepo. Za trenutek sem pomislila, da bom pogrešala zbujanje ob pogledu na vse to, da ne bom imela več dostopa do tega," je povedala prva dama in dodala, da je vendar čas za odhod.

Današnji govor Michelle pa ni zadnji v vlogi prve dame, navaja CNN. Naslednjo sredo bo namreč gostja v oddaji The Tonight Show with Jimmy Fallon.