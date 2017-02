Milijoni ameriških izseljencev v strahu pred deportacijami

Trump je med predsedniško kampanjo pogosto napadal priseljence in obljubljal množične deportacije. Teh naj vsaj za zdaj po zagotovilih uradnikov ne bi bilo. (Foto: AP)

Po novem izvršilnem ukazu ameriškega predsednika Donalda Trumpa tamkajšnji priseljenci živijo v strahu pred množičnimi deportacijami, čeprav jim vsaj za zdaj zagotavljajo, da se to ne bo zgodilo. A z novim odlokom, ki ga je po ukazu Trumpa izdal ministrer za domovinsko varnost John Kelly, so položeni temelji za potencialen izgon več milijonov ljudi.

Še vedno pa ostajajo zaščiteni tisti, ki so v ZDA prišli kot mladoletniki brez spremstva, ter starši ameriških državljanov, ne glede na to, ali so v državi legalno ali ne.





Nekatera večja mesta po ZDA, na primer New York in Los Angeles, odprto nasprotujejo Trumpovemu lovu na priseljence in so se razglasila za zavetišča. Tamkajšnje lokalne oblastipoliciji odsvetujejo sodelovanje z zvezno vlado glede imigracije in obljubljajo zaščito nezakonitih priseljencev. Trump grozi, da bo tem mestom odvzel zvezna proračunska sredstva.

Po novem bodo imeli zvezni agentje veliko bolj proste roke pri odločanju o tem, kdo lahko ostane v ZDA in kdo ne. Vse imigrante brez dokumentov, ki ne bodo uspeli dokazati, da so v državi že vsaj dve leti, pa bodo lahko izgnali brez sodnega odloka. Doslej je to veljalo le za tiste, ki so bili v državi manj kot dva tedna in so jih ujeli do 160 kilometrov od meje.



Novost, ki se je milijoni najbolj bojijo, pa je, da vsaj uradno razlik v prioritetah za izgon praktično ni več. Medtem ko so se doslej osredotočali predvsem na najhujše kršitelje zakonov, bodo po novem lahko osebo izgnali že v primeru, da je zgolj osumljena, in tudi zaradi majhnih prekrškov. Med drugim zaradi vožnje brez dovoljenja, pri čemer migrante, ki so v ZDA brez dokumentov, pogosto ujamejo. Prekršek je tudi nezakonit vstop v državo. Še več, posamezniku bo izgon grozil že v primeru, da ga bo agent, ki ga bo obravnaval, označil za grožnjo varnosti.



Neimenovani uradnik z ministrstva za domovinsko varnost je sicer v pogovoru za Guardian dejal, da bodo še naprej iskali predvsem na člane kartelov, tolp ter posameznike, ki so zakrivili hude zločine. Dodal je, da v resnici odlok ne prinaša nikakršnih novosti, poskrbel bo le za to, da bodo zakone, ki jih je v preteklosti že potrdil kongres, zdaj tudi zares izvajali.

Kljub temu je preplah odveč, množičnih deportacij ne bo, zagotavljajo v Washingtonu. "Nimamo niti ljudi, niti časa, niti denarja, da bi vdirali v priseljenske skupnosti, zajeli ljudi in jih naložili na avtobuse. To je zgolj plod domišljije. Nikakršnega namena nimamo izvajati množičnih aretacij in množičnih izgonov," je po poročanju Washington Posta dejal uradnik z ministrstva. Isto je zagotovil tudi predstavnik Bele hiše Sean Spicer.

Končuje se tudi tako imenovana politika "ujemi in izpusti". Zaradi poplave nezakonitih priseljencev, ki so jih ujeli med prestopanjem meje ali kasneje, so zvezni agenti večino izpustili z navodilom, naj se kasneje oglasijo na sodišču. Veliko se jih potem ni. Izpuščali so jih zato, ker v centrih za pridržanje enostavno ni dovolj prostora.



Kellyjevo navodilo zato poziva k širitvi obstoječih objektov in gradnji novih, vendar bo za to potreben kongresni zakon, kot tudi za uresničitev ideje o gradnji velikega zidu na meji z Mehiko, ki bo stal najmanj 20 milijard dolarjev. Prioriteta za gradnjo zidu je okoli mesta El Paso v Teksasu, okoli Tucsona v Arizoni in El Centra v Kaliforniji. Trump še vedno trdi, da bo za zid plačala Mehika in Kelly je pozval k identifikaciji proračunskih sredstev, ki so namenjena Mehiki. Ta denar bi potem zadržali in namenili za gradnjo zidu. Navodila pozivajo tudi k zaposlitvi 10.000 dodatnih carinskih agentov in 5000 dodatnih mejnih stražnikov, vendar bo tudi za to potreben denar, nad katerim ima nadzor kongres.

Protestniki na Kipu svobode izobesili transparent z dobrodošlico beguncem





Dobrodošlica beguncem na Kipu svobode. (Foto: AP)

Za zdaj še neznani aktivisti so v torek na newyorškem Kipu svobode izobesili transparent z napisom "Dobrodošli, begunci", ki je več kot eno uro opozarjal na nestrinjanje s Trumpovo politiko, in to na simbolu, ki je pred desetletji pozdravljal milijone priseljencev in beguncev v ZDA.



Transparent se je ob vznožju kipa pojavil kmalu zatem, ko je Kelly objavil nova navodila za postopanje z nezakonitimi priseljenci. Odgovornost za akcijo je prevzela organizacija Alt Lady Liberty ali Alt Statue of Liberty, ki poudarja, da zavračanje beguncev ni tisto, kar Ameriko dela veliko.

Trump antisemitizem označil za grozljiv in boleč



Trump je sicer v ponedeljek obiskal Nacionalni muzej afriško-ameriške zgodovine in kulture v Washingtonu, kjer je grožnje proti judovskim centrom označil za grozljive in boleče. "Antisemitske grožnje proti naši judovski skupnosti in centrom so grozljive in boleče ter žalosten opomin na delo, ki nas še čaka za izkoreninjenje sovraštva, predsodkov in zla," je dejal Trump.

V ponedeljek je namreč v ZDA skoraj 100 judovskih centrov prejelo grožnje z bombnim napadom, konec tedna pa je nekdo poškodoval več kot 100 nagrobnih spomenikov na judovskem pokopališču v St. Louisu.